El audio del delantero Pablo Vranjicán que refuerza la tesis de los dobles contratos en el fútbol chileno

Si bien Lautaro de Buin sigue esperando por un resolución para saber si podrá jugar en Primera B, lo ecos de la demanda de la ANFP que sufrió el Toqui aún no se acallan. Uno de los principales argumentos de Fernández Vial para evitar el estreno del equipo metropolitano era el doble contrato de Hans Martínez, que fue denunciado y luego se confirmó en un grupo de WhatsApp por el técnico y propietario de Lautaro, Carlos Encinas. Este último, sin embargo, era pagado por una empresa anexa, lo que constituía otra falta considerando que no era ingresado dentro de los gastos del club. En los clubes de Segunda División, los montos en planilla no pueden exceder los $15 millones.

El tema ha crecido a raíz de esto y El Deportivo tuvo acceso a otro antecedente decidor: el audio del argentino Pablo Vranjicán, justamente exdelantero vialino, donde describe prácticas similares en el cuadro penquista.

“Generalmente, como todos los contratos que tuve cuando fui a Chile… Viste que hacen un anexo de contrato, mitad y mitad… Pero no sé… Por ejemplo, si nosotros los presentamos a la ANFP lo podemos cobrar, reclamar, a través del gremio y eso. El contrato estaba firmado. No sé bien cómo es el tema ese”, comienza el archivo de sonido, que es confirmado a este medio por el mismo Vranjicán, y donde el transandino se explaya sobre su vínculo con el Almirante.

Es más, en la misma escucha, el ex Universidad Católica insiste en que ese tipo de compromisos es completamente normal en el fútbol chileno. Incluso, menciona a otras dos instituciones que hoy juegan en la máxima categoría.

“Yo tenía dos contratos, el de la Anfp y el anexo de contrato… Era unos premios y, viste que le ponen, movilización, colación y esas cosas… Así igual que en La Serena, Curicó y en demás lugares como lo hicimos”, advierte el atacante en el audio.

Los descargos del jugador

Pese a la evidencia, el ex delantero de Fernández Vial niega la figura del “doble contrato”. En contacto con El Deportivo desde Argentina, Vranjicán explica cuáles eran los alcances de su compromiso con el que equipo tiznado

“Por ahí son cosas que no están en tu contrato como colación, movilización y esas cosas, o algún otro premio. Yo no tuve ningún problema con Fernández Vial, al contrario, mejor que un equipo de Primera B. De ninguna manera tenía contrato por afuera o demás cosas”, asegura.

-Pero eso es un doble contrato…

No, no, no… Lo que yo tenía era unos premios. El audio lo mandó José Manuel Espinoza, representante de Lautaro de Buin, quien me consulto sobre eso. Así que no sé qué es lo que dijo bien, pero nada que ver.

-Se parece mucho…

Lo que es por afuera eran premios por ascensos y demás cosas, que si bien no estaban estipuladas en la Anfp, pero tampoco se sabía si lo lograríamos.