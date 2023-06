El Barcelona logra una remontada histórica y consigue su segunda Champions League femenina

El Barcelona vuelve a conquistar Europa. El cuadro blaugrana femenino protagonizó una remontada histórica y se coronó en Eindhoven, alcanzando la tan ansiada segunda corona de la Champions League. Las catalanas se impusieron por 3-2 ante el Wolfsburgo y recuperaron el cetro que perdieron el año pasado ante el Olympique de Lyon de Christiane Endler.

Las culés encajaron una anotación muy temprano, tal como les pasó con las francesas la temporada pasada, en Turín. Ewa Pajor recuperó el balón en la salida y sacó un potente remate desde la medialuna. La meta Sandra Paños tocó la pelota, pero no pudo evitar el tanto. Aparecieron los fantasmas.

El Barcelona comenzó a acercarse poco a poco sobre el arco defendido por Merle Frohms. No obstante, no estuvieron finas en la definición y no pudieron materializar las opciones que se generaron.

En el cierre, el Wolfsburgo anotó el segundo. Pajor arremetió por izquierda y sacó un milimétrico centro para Alexandra Popp. La artillera marcó de cabeza el segundo tanto, desatando la algarabía de las alemanas.

Las jugadoras del Wolfsburgo festejan el gol de Popp. (AP Photo/Martin Meissner)

Remontada histórica

La anotación fue un golpe para las españolas, que se fueron cabizbajas a los vestuarios. En ese sentido, en el complemento cambiaría la historia. Las culés salieron con una actitud totalmente diferente. Ahí,, Patri Guijarro fue la figura.

La volante tuvo la compleja labor de reemplazar a Alexia Putellas, quien está recientemente recuperada luego de cortarse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Jonatan Giráldez, técnico culé, apostó por la jugadora de 25. Esta no defraudó y se convirtió en la heroína, pues anotó un doblete en dos minutos. Un remate tras centro de Hansen, en el 48′, y un cabezazo, en el 50′, significaron el empate a solo cinco minutos de iniciada la segunda parte.

El éxtasis de una posible remontada aceleró a las catalanas, que cometieron errores por la ansiedad del momento. El Wolsfburgo, en tanto, se resguardó y buscó sostener el resultado.

El encuentro subió de intensidad y comenzó a disputarse en el centro del campo. Hubo ocasiones para ambos elencos, pero nadie logró batir a las arqueras. No fue hasta el 70′, que el Barcelona encontró el camino. Fridolina Rolfo capturó un rebote en el área germana y selló la remontada. Finalmente, lograron evitar el asedio de las alemanas y obtuvieron su segunda Liga de Campeones.