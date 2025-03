El crudo análisis de exentrenador de la Roja al proceso de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca ya no tiene respaldo en Chile. El entrenador ha sido apuntado como el principal culpable del mal momento de la Roja, que a falta de cuatro fechas para el cierre, es colista en las Eliminatorias. En entrevista con radio Continental, de Argentina, Claudio Borghi analizó el momento de la Selección. “Está en una situación muy compleja, que no es solamente en la tabla de posiciones para la Copa del Mundo. Está último con 10 puntos, muy pocos resultados. Evidentemente que hay un responsable que es Gareca, que firmó un contrato para clasificar y no lo está haciendo”, dijo.

El Bichi, eso sí, fue más allá y se refirió a la crisis del fútbol nacional. “Chile en muchos sentidos no está bien. En sociedades anónimas que no invierten en inferiores, concesionarias que no sabes quiénes son los dueños. Algunos empresarios que se hicieron dueños de los equipos ponen un tercero para el manejo de la institución. Hay un cúmulo de cosas que hacen que los resultados finales sean muy malos”, lanzó.

Claudio Borghi fue crítico con el proceso de Ricardo Gareca en la Roja.

“Desgraciadamente no termina acá, pueden ser mucho más malos, al no invertir en juveniles, no hay posibilidades de que salgan jugadores interesantes”, añadió.

En ese sentido, la comparativa que realiza con el resto de los países del cono sur es compleja. “Es muy difícil, depende de muchos resultados, tiene que jugar con Argentina, Brasil y Uruguay. Hubo un partido que fue la bisagra, que te dejaba arriba o abajo, que fue el partido con Bolivia acá, porque si ganaba ese partido podías rasguñar un punto más y ver qué pasaba, pero perdió ese partido y ahí se empezó a complicar todo”, comentó el exentrenador de la Roja.

Luego, volviendo a Gareca, apunta a algunos de sus pecados en la Roja. “Con todo lo que uno puede querer uno al Flaco, el dirige, el primer gran error que cometió es que no conoce la idiosincrasia del pueblo. El dirige, pero no conoce al chileno cómo es en sus defectos y virtudes”, explicó.

“Está yendo muy poco a las canchas, no ha hecho un trabajo de microciclo para conocer jugadores, el equipo que para él no es del gusto de la gente, ahí está muy mal. Todo el mundo quiere sacarlo, cuando todo el mundo estaba dispuesto a que viniese, como gran entrenador que es. Con esta conferencia no acertó mucho, el decir que no se quiere ir, que el proceso, que está dispuesto a iniciar otro de cero, ahí ya la gente se ha cansado un poco del discurso del Flaco”, complementó.