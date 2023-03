El dardo de Karim Benzema contra la FIFA tras perder el premio The Best ante Lionel Messi

Argentina arrasó con los premios The Best en la edición de este año. El premio más grande se lo llevó Lionel Messi, nombrado como el mejor jugador del año 2022, principalmente, por su gran actuación en el Mundial de Qatar. Eso sí, a quien no le gustó la decisión fue a su más cercana competencia para este galardón, Karim Benzema, estrella del Real Madrid y pilar fundamental en la obtención del título de la última Champions.

El capitán del Real Madrid utilizó las historias de Instagram para lanzar un sutil dardo a la premiación por entregarle el mencionado reconocimiento a Messi. Primero, subió una foto junto a Vinícius Júnior, compañero suyo en el Madrid, con la frase ‘The Beasts’, la cual se traduce a ‘las bestias’ pero que es una clara referencia a la frase ‘The Best’, la cual es el nombre de los premios.

A continuación, compartió el video de un hincha que mostraba sus mejores jugadas durante el año con las siglas ‘Goat’, lo cual se traduce como ‘el mejor de todos los tiempos’ en inglés. Sin embargo, el principal mensaje de Benzema vino en la historia siguiente.

El atacante galo compartió una imagen que contiene sus estadísticas durante el periodo de tiempo que establece el premio The Best para evaluar el rendimiento de los jugadores. La lista de logros que incluyó el Gato va desde los títulos obtenidos tanto con su selección como con el Madrid, hasta el Balón de Oro otorgado por France Football.

Los logros de Benzema durante 2022

63 goles

21 asistencias

Campeón de la Nations League europea.

Campeón de la Champions League.

Campeón de La Liga.

Campeón de la Supercopa de España.

Campeón de la Supercopa de Europa.

Campeón del Mundial de Clubes.

Máximo goleador de la Champions League.

Máximo goleador de La Liga.

Marcó en la Supercopa de España.

Mejor creador de goles de La Liga.

Mejor creador de goles de la Champions league.

Balón de oro.

Mejor jugador de Europa.

Mejor jugador de la Champions League.

Mejor jugador de La Liga.

Premio Di Stefano por mejor jugador de La Liga (votado por los fans).

Premio a mejor delantero de La Liga.

Mejor jugador del mundo según Globe Soccer.

Sin embargo, el amplio listado de méritos que sumó el francés no fueron suficientes para convencer a los votantes que decidieron el premio. Como es costumbre, la Copa del Mundo juega un papel muy importante a la hora de tomar esta decisión, pues en 2018, Luka Modric obtuvo tanto el Balón de Oro como el The Best principalmente por su desempeño con Croacia en Rusia 2018, aunque el volante también obtuvo la Champions League con el Real Madrid.

En este caso, el rendimiento sobresaliente de Messi en Qatar fue determinante al momento de la votación. De todas formas, esta situación se dio en la mayor parte de la premiación, pues también ganaron en sus respectivas categorías Lionel Scaloni (mejor DT), el Dibu Martínez (mejor arquero) y la hinchada argentina (mejor fanaticada).

Benzema no es el único en cuestionar la decisión, pues Iker Casillas también lanzó un dardo en su momento demostrando cierto descontento con los ganadores de esta edición. Adicionalmente, en redes sociales se cuestionó en gran medida el galardón que se le otorgó al portero de la Albiceleste, pues Courtois fue mucho más consistente en todo el año, sin embargo, una vez más, la Copa del Mundo inclinó la balanza en favor de Martínez.