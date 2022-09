El desafiante mensaje de Gary Medel al recambio de la Roja: “Me la seguiré jugando, porque no me quiero ir nunca de acá”

Tiene 35 años y junto a Alexis Sánchez es uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta de la Selección Chilena, con 150 partidos. Pero Gary Medel no quiere dejar su lugar. De hecho, ante Qatar demostró que aún permanece vigente y por eso le mandó un desafiante recado a quienes pretenden quedarse con su camiseta.

“Si viene acá se tiene que ganarte el puesto, porque yo me la seguiré jugando, porque no me quiero ir nunca de acá. Tenga los años que tenga, quiero estar siempre aquí”, aseguró el defensa. Luego agregó que todos los encuentros de la Roja son importantes, por que “nunca son amistosos los partidos de Chile y hay que jugar como se merece este equipo. Ahora, nosotros llevamos ocho días entrenando y sí tenemos la idea clara, pero tenemos que agarrar ritmo para las Eliminatorias”.

Y pensando en eso, el formado en Universidad Católica rescató lo bueno que se hizo ante el anfitrión de la próxima cita planetaria: “Llegamos a los goles, necesitábamos hacer goles y hoy los hicimos. Además, nos sentimos súper bien, ellos hicieron dos contragolpes e hicieron dos goles, pero nos debemos acomodar a lo que quiere el entrenador. Jugar con línea de cuatro o línea de tres, porque tenemos jugadores de sobra y los vi bien hoy”.

Con respecto al penal que se perdió Alexis Sánchez y que le pudo dar el triunfo al Equipo de Todos, Medel dijo “no le vamos a decir nada al goleador histórico de la Selección, lleva 50 goles, lo sintió, lo quiso tirar y no hay problema con eso”.

Por su parte, Víctor Felipe Méndez reveló que “queríamos ganar, pero este es un nuevo proceso y debemos seguir trabajando para obtener los resultados que la gente quiere”. Enseguida, acotó que “uno debe aportar desde donde esté y tratar de dar lo mejor” y concluyó sobre su experiancia en el fútbol ruso: “En lo personal, no tenía mucho conocimiento sobre la liga de ese país y hay mucha dinámica, buenos jugadores y me ha servido para adaptarme al fútbol europeo”.