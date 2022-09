Un molesto Alexis Sánchez tira su currículum tras el penal fallado ante Qatar: “Si me toca otro, lo haré de nuevo; por algo soy el goleador histórico y el jugador con más asistencias”

El partido de Alexis Sánchez fue pura emoción. Marcó el gol que acabó con la sequía que tenía la Roja desde que le ganó a Bolivia por las Clasificatorias al Mundial y luego se perdió el penal que pudo darle la primera victoria a la Roja en la era de Eduardo Berizzo.

“En mi carrera estoy acostumbrado a ganar y a veces hay frustración cuando no ganas. En la Selección no se gana hace tiempo y eso hay que mejorarlo. Pero es un proceso, no vamos al Mundial, y en marzo hay que activarse y los jugadores deben dar lo mejor de sí”, fueron las primeras palabras de Maravilla.

Luego, puso encima de la mesa todo lo que ha hecho por la Roja cuando se le preguntó por el fallido tiro desde los doce pasos: “Siempre estamos con Arturo Vidal en los penales. Es uno él y uno yo. Hoy me tocó a mí y asumí la responsabilidad. Ahora, si me toca otro, lo haré de nuevo; por algo soy el goleador histórico y el jugador con más asistencias y el con más partidos junto a Gary Medel”.

Eso sí, Sánchez se mostró arrepentido de perderse el gol del triunfo y reveló que estuvo mucho rato en una tina de hielo, reflexionando sobre la jugada. “Se gane o se pierda, estamos en un proceso y hay que tener paciencia. Hay jugadores nuevos y hay que tratar de entenderse con ellos. Sé que existen críticas y que hay cosas negativas y positivas y hay que asumirlas. Pero debemos confiar en el cuerpo técnico, porque de mi parte, confío. Se cómo trabajamos en el día a día”.

Por último, el formado en Cobreloa volvió a respaldar a Claudio Bravo como capitán de este grupo y le mandó un mensaje más que claro a los futbolistas que pretenden jubilarlos para tomar su lugar en el Equipo de Todos. “Estoy aquí para apoyar a los jugadores. Pero los que tienen 21, 22 ó 23 años ya no son jóvenes, son jugadores maduros que deben despertar. Todos debemos despertar, incluyéndome. Porque las Eliminatorias son difíciles y nos falta todavía”.