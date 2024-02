El desahogo de Paul Pogba tras su dura sanción por dopaje: “Estoy con el corazón roto”

Esta mañana se informó de la sanción recibida por Paul Pogba, quien recibió una durísima sanción, que marca un precedente en el fútbol. La Fiscalía Antidopaje de Italia le impuso una suspensión de cuatro años al francés, luego de haber dado positivo en testosterona en un control tras el partido ante Udinese, en agosto del año pasado, quedando apartado de la Juventus de Turín desde el mes de septiembre de forma cautelar.

Después de conocer el castigo, el excompañero de Arturo Vidal decidió exponer sus descargos a través de las redes sociales. “He sido informado hoy por el Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, impactado y con el corazón roto de que todo lo que he construido a lo largo de mi carrera profesional haya sido alejado de mí”, comenzó diciendo.

En el comunicado, el volante expresa y reitera su inocencia. “Cuando sea libre de las restricciones legales la historia completa será revelada, pero nunca supe o tomé de forma intencionada suplementos que violaran las normas antidopaje”, destacó.

“Como atleta profesional nunca he hecho nada para potenciar mi rendimiento usando sustancias y nunca le he faltado el respeto o criticado a otros atletas o aficionados de los equipos en los que he jugado, o los que estaban en contra”, insistió, para finalmente anunciar que irá a instancias mayores para anular el castigo: “Como consecuencia de la decisión anunciada hoy, apelaré en el Tribunal del Arbitraje del Deporte (TAS)”.

Futuro incierto

Según informa Marca, “El mazazo recibido hoy puede ser decisivo para el final de su carrera. Pogba el próximo 15 de marzo cumplirá 31 años y el resto de su aventura como futbolista profesional dependerá del eventual (y probable) recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana”.

Además, la sanción le duele más al campeón del mundo en Rusia 2018 luego de conocer lo que la Juve planea hacer con su contrato. De acuerdo a Mundo Deportivo, el cuadro más campeón de Italia terminará anticipadamente el vínculo contractual con el otrora Diablo Rojo siendo que tenía como fecha final el 30 de junio de 2026.