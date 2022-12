El Fantasma Figueroa se candidatea a la Roja y critica al hincha nacional: “He bloqueado en Twitter a 10 mil chilenos que me denigran e insultan”

Marco Antonio Figueroa genera opiniones diversas cada vez que habla. El actual técnico de la selección de Nicaragua siempre se ha caracterizado por su frontalidad, lo que en muchas ocasiones le ha costado más de alguna polémica. Ahora, el exdelantero de Universidad Católica y Cobreloa, entre otros equipos, aseguró que ha demostrado con creces que merece estar ya en la Roja, por lo que ya no necesita mostrar sus capacidades en clubes.

“Marco Antonio Figueroa lo que necesita es estar en la selección nacional, no necesita estar en un equipo más, y eso lo vio la gente de Nicaragua”, sostuvo el entrenador, en entrevista con radio Futuro.

Al mismo tiempo, fustigó a la ANFP por no confiar en el producto nacional. Sin embargo, culpó de aquello a los hinchas chilenos. “Me hubiera gustado que ellos pensaran en un entrenador chileno y siempre les dije que yo estaba dispuesto y preparado, pero el hincha chileno te denigra, es así. En mi Twitter he bloqueado a 10 mil chilenos que me denigran e insultan”, lanzó.

De todas formas, no pierde la esperanza de asumir la banca de la selección chilena en algún momento. “Si alguna vez la ANFP tiene un poquito de cabeza y piensa, buscará un técnico que realmente les dé lo que quieren. Yo no les simpatizo y me encanta eso. A mí me gusta trabajar de manera honesta y seria, lo he demostrado en la selección de Nicaragua”, sentenció.

Con Cobreloa en el corazón

El Fantasma Figueroa lamentó que Cobreloa, club donde cosechó grandes éxitos como jugador, no consiguiera el ascenso a la Primera División. Los loínos fueron aplastados en la definición por un combativo y feroz Copiapó.

“Con el 2-0 ya apagué la tele, después me enteré que habían perdido 5-0. Me dio mucha pena porque la gente del norte es trabajadora y buena. A mí me afectó un poco. Ojalá Emiliano Astorga tenga la capacidad de meterlos en la final nuevamente y ahora ganarla, esa es la obligación que tiene”, aseguró.

Por último, descartó volver a la banca minera. “No creo, estoy agradecido de la gente del norte y del fútbol chileno por la oportunidad me han dado de trabajar, pero estoy buscando otras cosas”, concluyó el siempre polémico Marco Antonio Figueroa.