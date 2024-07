El feroz ninguneo de Sebastián Beccacece a la Eurocopa: “Me genera cierto aburrimiento”

El debate sigue vivo. Pese a que las diferencias son evidentes, la comparación entre la Copa América y la Eurocopa sigue siendo tema en el mundo. Y Sebastián Beccacece no quiso quedar fuera de la discusión.

El otrora entrenador de Universidad de Chile asegura que el torneo que se vive al otro lado del océano Atlántico es tedioso, pues no hay sorpresas en la cancha. “Te hablo como espectador: me siento a ver la Eurocopa y a veces me genera cierto aburrimiento, porque está tan controlado todo, tan prolijo”, dice en entrevista con el periodista argentino Hugo Balassone.

Luego, el estratega transandino explica lo que ve en las canchas del Viejo Continente y lo compara con la justa que se lleva a cabo en Estados Unidos. “Nadie desordena, hay que interceptar, pase, control, pase interceptar. Bloque bajo transiciones. Recién ahí se crea la transición, quedan abiertos y ahí se genera el ida y vuelta. En cambio en Sudamérica, a lo mejor en la Copa América se ve más desorden, más ida y vuelta. Es muy clara la tendencia”, enfatiza.

El exayudante de Jorge Sampaoli apela a los sentimientos que debe producir este deporte en la gente, pues asevera que es la hincha la que le da vida al balompié. “Cuando aparece esta situación de un Alemania o de un España, hay otras cosas que se vuelven más emotivas, pensando en el espectador y ya no en el entrenador”, comienza su explicación.

Luego añade que “al entrenador lo comprendo, pero desde el punto de vista del espectador o poniéndome en el lugar de la gente que consume esto y hace que el fútbol sea posible, porque el fútbol es la gente, pienso en eso y digo también qué emoción le vamos a generar si tenemos todo controlado”.

¿Y por qué todo es tan rígido? Beccacece lo resume: “Ya no hay riesgo y ya no te doy especio y ya juego en 20 metros y se vuelve de un nivel tan preciso, donde la precisión es tan determinante y se va perdiendo eso que hablabas vos (dirigiéndose al reportero) del talento genuino”.

Cabe recordar que esta polémica la abrió Kilyan Mbappé cuando dijo que “siempre he sentido que la Eurocopa eses una competición realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo”, dijo la flamante incorporación del Real Madrid.

Palabras que fueron respondidas por Lionel Messi, el cual dispara: “Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando fuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; y a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores”.

Desde entonces, las comparaciones se han dado en todos los niveles y seguramente continuarán hasta después de que ambos torneos ya sean historia.