El golf retorna ahora en Europa, aunque sin chilenos

Desde este jueves se disputará en Atzenbrugg el Abierto de Austria, el torneo válido tanto para el European Tour como para el Challenge con que retornará oficialmente el golf grande en el Viejo Continente. Antes de la pandemia, del circuito mayor se jugaron 10 campeonatos, aunque todos en Africa, Asia y Oceanía. Eso sí, el retorno no tendrá chilenos.

El calendario se abrió casi apenas con la confirmación de este certamen en las cercanías de Viena más otro en el mismo país, pero en Ramsau, la próxima semana. Después de eso se conocen apenas fechas para los torneos en Gran Bretaña (este año no habrá Open), pero nada más.

En las fechas austríacas podrían haber participado dos chilenos, Felipe Aguilar y Hugo León, que aunque no tienen membresía completa en el European Tour, entraban holgadamente a estos certámenes. Sin embargo, ninguno de los dos pudo viajar a Europa.

Desde su casa en Colina, Aguilar comenta que no pudo cumplir los requisitos sanitarios. “Entré a los dos torneos, pero no pude volar porque no alcanzaba a tener el resultado del Coronavirus 96 horas antes de entrar a Austria”, explica. Sobre cuándo podría retomar el tour, el valdiviano indica no saber, por la poca claridad en el calendario, aunque adelanta: “La verdad que este año está casi perdido ya”.

Hugo León.

En el caso de León, está aún en Florida, Estados Unidos, donde reside, a la espera de que se tramiten sus visas para ingresar a Europa. El santiaguino ya jugó cinco certámenes del European Tour antes de la pandemia y está 219 en el ranking.

De todas maneras, este año no habrá descensos en Europa (tal como en el PGA Tour estadounidense) y los jugadores mantendrán sus categorías para la temporada 2021.