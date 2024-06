El hincha más VIP de Arturo Vidal: leyenda italiana llena de elogios al Rey

Arturo Vidal es, por estas horas, lo que se podría denominar perfectamente como un protagonista por omisión. El Rey no apareció en la lista de 26 jugadores que Ricardo Gareca convocó para disputar la Copa América, en una determinación que puede considerarse como un cambio de época en la Selección: el mediocampista de Colo Colo había sido una pieza fundamental en la Roja hasta la llegada del Tigre. La desaparición de la convocatoria de Gary Medel refuerza el concepto.

La decisión del entrenador del combinado nacional puso al país futbolístico a discutir. Los históricos de la escuadra, de hecho, han expuesto razones a favor y en contra de la decisión. En las última horas, el plantel de Colo Colo salió a respaldarle enérgicamente. “Es un crack”, es la consideración que emergió desde Macul, en alusión al fichaje que llegó a estremecer los cimientos del estadio Monumental a comienzos de año y que brega por recuperar su mejor versión, después de superar los inconvenientes físicos derivados de una larga ausencia, por una lesión que sufrió jugando por la Selección, en septiembre del año pasado. Vidal tuvo que pasar por el quirófano para reparar la rotura del menisco externo de la rodilla derecha, la misma dolencia que le hizo disputar el Mundial de Brasil, en 2014 a media máquina.

Elogio VIP

De cualquier modo, la indiferencia de Gareca no afecta en lo más mínimo a la consideración que existe sobre la carrera de Vidal. No son pocos quienes lo han elevado a la categoría de mejor futbolista chileno de la historia, una materia que alimenta un debate incluso más extenso, en el que resulta virtualmente imposible alcanzar acuerdos.

Tan significativa como esa eventual coronación es la consideración que se tiene del oriundo de San Joaquín a nivel mundial. Más cuando quien habla de su capacidad es, con total propiedad, una auténtica leyenda. Alessandro del Piero, emblemática figura del fútbol italiano y de la Juventus no esconde su admiración por el chileno. “Arturo es increíble, a pesar de que no hablamos una sola palabra en los primeros cuatro meses, porque hablaba poco italiano, pero luego se recuperó y habló lo que no hablaba antes. Fue un muy buen compañero”, sostuvo, en declaraciones a ESPN.

“Fue un buenísimo compañero, un guerrero, muy fuerte en todo”, profundiza Del Piero a la hora de referirse al astro chileno.

Mucho más que fuerza

Después, repara en sus capacidades en el campo de juego. “También técnicamente. La gente piensa que corre mucho, que pega mucho, pero es muy inteligente. Mueve muy bien la pelota”, apunta. De hecho, recuerda una situación puntual que grafica la última virtud. “Me dio una asistencia muy importante contra el Inter y ganamos en casa, un partido muy importante”, evoca.

En ese escenario, la conclusión es categórica. “Tengo solo buenos recuerdos de Arturo”, establece. Y, para el final, admite que incluso ha llegado a revisar partidos del Rey en Colo Colo. “He visto que ahora juega en Colo Colo. Lo sigo. Hablamos, también, por teléfono”, revela.