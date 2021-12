El incierto escenario de Alexis Martín Arias tras el “perdonazo” que evitó el juicio por suplantación

Pasadas las 9.30 horas, el argentino Nicolás Ambrosio, imputado por la suplantación de identidad del arquero de Unión La Calera, Alexis Martín Arias, se ve enfrentado a una disyuntiva clave. El juez Rodolfo Moreno, después de haber escuchado las condiciones que negociaron la fiscalía y la defensa del transandino, cuyo vínculo formal con el club nunca ha sido establecido, le advierte que está en sus manos aceptar, o no, la suspensión condicional del procedimiento que se seguía en su contra.

Las partes intervinientes habían acordado dos términos: fijación del domicilio por 18 meses y el pago de siete millones de pesos, en diez cuotas, que serán entregados al hospital Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, para evitar que Ambrosio sea llevado a juicio, un escenario que le demandaría un mayor desgaste de tiempo y recursos y que lo expondría a una sanción más concreta, aunque no necesariamente enérgica: la pena para el delito fluctúa entre los 61 y 540 días de presidio. Es decir, en la práctica, ni siquiera iría a la cárcel.

El juez Moreno le advierte al imputado Ambrosio que no está obligado a aceptar la solución, pero el aludido ni siquiera lo duda. “Sí”, contesta ante una propuesta que el magistrado le dice que puede elegir entre tomarla o no, pero que después de aceptada deberá cumplir a rajatabla. Si, eventualmente, cometiera algún delito, irremediablemente tendría que someterse al dictamen del tribunal. Ambrosio acepta el pacto, que pone fin a la medida cautelar de arraigo nacional que pesaba en su contra.

“Legalmente, la suspensión condicional es una salida alternativa al proceso, que evita, por lo tanto, que se llegue a un juicio oral. El imputado sume las consecuencias para ahorrarle tiempo y dinero al sistema. No se reconoce culpable. En ese sentido, es distinto al juicio abreviado. En un juicio abreviado, el tribunal lo declara culpable. Para este caso, si no cumple las condiciones, el juicio se reactiva y el imputado ya no podría ser sujeto de suspensión. Desde el sistema, algunos lo evalúan como una suerte de segunda oportunidad para quien no tiene condenas. Lo que hace es evitar el desgaste de un juicio por años. No es un reconocimiento de culpabilidad, sino un acuerdo entre fiscalía y imputado. Generalmente se hace cuando son personas que no tienen antecedentes y se trata de delitos que no tienen penas muy altas”, explica Carlos Badilla, abogado senior del área de litigios de QRF Abogados. El mismo razonamiento, dice el profesional, podrían esgrimir el portero y sus asesores. “Si fuese Arias, diría lo mismo: que no se trata de un reconocimiento de culpabilidad”, enfatiza.

Alexis Martín Arias, en el duelo ante Flamengo, por la Copa Libertadores.

Futuro incierto

Entremedio y aunque ni siquiera participa de la audiencia, el golero Arias debe respirar algo más aliviado. Con el acuerdo se disipa considerablemente la posibilidad de que pueda recibir algún castigo por la vía de la justicia ordinaria, aunque en el plano deportivo, la potencial reapertura de la investigación sigue siendo una posibilidad. “Desde el punto de vista de los tribunales deportivos, mientras no se cumpla el plazo para el sobreseimiento definitivo, no estará exento de alguna investigación. Aunque la fiscalía haya aceptado una suspensión condicional, eso no impide que si el tribunal quiere seguir investigando. Dicho de otra forma, no es vinculante la decisión del juzgado de garantía con la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El procedimiento está suspendido, no sobreseído”, estima Ángel Botto, expresidente de la Primera Sala del órgano sancionador del fútbol chileno.

En rigor, el guardameta ni siquiera es objeto de investigación para el tribunal. En enero de este año, la Primera Sala rechazó las denuncias que habían interpuesto Santiago Wanderers, Palestino y Coquimbo para que se adoptaran sanciones en contra de los cementeros. Los tres clubes perseguían el descuento de las unidades que consiguieron los caleranos después de que una nota publicada por el diario El Mercurio de Valparaíso expusiera que “la presunta suplantación de identidad del jugador denunciado, Alexis Martín Arias, en la toma de muestras en uno o más exámenes PCR, efectuados en el Laboratorio Clínico Etcheverry, de la ciudad de Viña del Mar”.

Otro torneo

En esa ocasión, el tribunal rechazó las denuncias por haber sido presentadas fuera del plazo contemplado en el artículo Quinto Transitorio de las Bases del Campeonato Nacional de la Primera División. Además, consignó que no tenía jurisdicción respecto de la investigación que se seguía en la justicia ordinaria. Es más, se consignó que era altamente probable que la mentada prueba de PCR se haya hecho por exigencias de la Conmebol, en relación con la participación del club en la Copa Sudamericana.

Ese aspecto es clave, según Botto, para entender por qué Arias no se ha visto enfrentado a problemas hasta ahora. “Según lo que tengo entendido, nunca se abrió investigación respecto de Arias en la justicia, aunque eso no impide que el tribunal lo persiga si encuentra mérito. El punto es que no sé si se está indagando para encontrarlos”, sostiene.

En Quilín, en tanto, dejan entrever que el guardameta no está siendo investigado por la situación y se remiten al dictamen de enero para dar el asunto por zanjado.