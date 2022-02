El lamento de Quinteros tras el empate: “El resultado no es uno que por acciones mereceríamos tener”

Colo Colo no pudo en casa ante Audax Italiano. El conjunto de Macul empató 1-1 ante los itálicos y sumó su segunda igualdad en el Torneo Nacional, en un duelo que fue válido por la tercera fecha del campeonato. El técnico del Cacique, Gustavo Quinteros, analizó lo ocurrido en el estadio Monumental y aseguró que su escuadra debe mejorar en el toque final para poder regresar al triunfo, algo que no logra desde la primera jornada, ante Everton.

“Fue un partido parecido al anterior. Yo creo que lo teníamos que haber definido en el primer tiempo, por las situaciones. El penal y la situación de Costa. En el segundo tiempo también tuvimos situaciones, la del travesaño. Nos está costando definir, nos está costando meterla. Lo bueno es que el equipo genera situaciones. Genera más que los rivales. El trabajo debe enfocarse en la definición. Lo único que tenemos que corregir es la precisión, la claridad y la definición. Estos dos partidos nos pesó eso”, dijo el DT.

El estratega dijo, además, que no le alarma el rendimiento que ha exhibido su equipo en los últimos dos partidos: “Estamos tranquilos porque superamos futbolísticamente a los rivales. Tenemos muy pocas situaciones en contra y las que tienen lamentablemente nos convierten. El equipo hace goles, pero no los suficientes para cerrar los partidos. Hay que estar tranquilos y trabajar más en la terminación de la jugada. Hay que recuperar jugadores. No me preocupa. Me preocuparía si el equipo no llegara y no tuviera funcionamiento. No me preocupa el funcionamiento, sí me preocupa no convertir”.

También se refirió al momento de Gabriel Costa, quien no ha podido repetir el nivel que mostró durante la temporada pasada. “Gabriel es un jugador muy importante para nosotros. Hoy no está en su mejor momento, pero hay que apoyarlo para que vuelva a su mejor nivel. Es así el fútbol. No siempre se mantiene un nivel aceptable o bueno. A veces tienen bajones. Hay que apoyarlo, darle confianza y seguir adelante. Me preocupa levantar el ánimo de algunos jugadores”, sostuvo.

Y detalló las consecuencias que sufrió Óscar Opazo, además de revelar los motivos que lo llevaron a dejar fuera de la convocatoria a Marcos Bolados y Joan Cruz: “Lo de Opazo fue un esguince de tobillo. Espero que no sea nada grave. Lo de Bolados, estuvo una semana parado, sin entrenar. Entrenó tres o cuatro días, así que hay que recuperarlo para que vuelva a su mejor nivel. El tema de Cruz, fue escogido otro jugador en su lugar. Hay que elegir a veces entre dos jugadores de características similares y hoy le estamos dando la posibilidad a Villanueva”.

Al ser consultado por la opción de un último refuerzo, Quinteros afirmó: “Ya no se puede. El jugador que pretendíamos está con contrato y no puede venir. Hay que esperar a la nueva apertura del libro de pases. Estoy conforme con el plantel. Hay que trabajar la generación y elaboración de juego. Sobre todo, la terminación de la jugada”.

Finalmente, se mostró confiado en que sus dirigidos mejorarán su rendimiento en los próximos partidos. “Hay jugadores que están por bajo su nivel, pero no tengo dudas que van a volver a estar bien. Hay que seguir apostando a lo que estamos haciendo. No siento ninguna complicación. Miro el juego, si el equipo genera situaciones. El partido anterior tuvimos seis situaciones claras, este cuatro o cinco. Estoy contento con esa faceta y no con los resultados. El resultado no es uno que por acciones mereceríamos tener”.

Lucero: “Estamos muy tristes por el resultado”

Lucero celebra el 1-0 transitorio ante Audax. FOTO: Agencia Uno.

Otro que se refirió al duelo ante el cuadro de La Florida fue Juan Manuel Lucero, quien marcó su segundo gol con la camiseta alba. “Estamos muy tristes por el resultado. En el primer tiempo se nos escapa el partido. Tuvimos situaciones, dos penales e hicimos solo uno. Lo importante es que el equipo genera y da buenas sensaciones. Hay que seguir trabajando, no queda de otra”, comenzó diciendo el ariete a TNT Sports. Y añadió: “Estamos fallando. Siempre corremos el riesgo de que nos hagan un gol por nuestra forma de jugar”.

También expresó su amargura por una nueva igualdad. “Complica mucho. Nosotros aspiramos a más, a pelear más arriba y tener más puntos. En estos momentos, es lo que nos toca y hay que seguir trabajando”, cerró.