El mejor recuerdo de Ecuador en Chile: la Sub 20 que le dio gloria y recambio a La Tri

Sacando a las dos potencias sudamericanas, Brasil y Argentina, uno de los que se perfila como ocupante de los cupos de Sudamérica hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022 es Ecuador. De la mano del argentino Gustavo Alfaro, el combinado del Guayas tiene la ilusión a tope para volver a la máxima cita del fútbol, después de su ausencia en Rusia 2018. Este martes, visitan a la selección nacional en San Carlos de Apoquindo en un duelo muy relevante por llegar al Mundial. Y aunque sea de manera indirecta, Chile marca un punto de inflexión en el desarrollo del fútbol formativo ecuatoriano, logrando un éxito inédito para sus selecciones juveniles.

Para esta historia, hay que retroceder hasta 2019. Chile fue la sede del Sudamericano Sub 20, clasificatorio para el Mundial de Polonia. La Roja estaba dirigida por Héctor Robles y el plantel contaba con jugadores que hoy tienen presencia en Primera División y saltaron al extranjero y al seleccionado absoluto, como Tomás Alarcón, Nicolás Díaz, Víctor Méndez, Marcelo Allende, Iván Morales y Diego Valencia. De una manera más silenciosa llegó Ecuador, de la mano del argentino Jorge Célico, quien ha construido su carrera como entrenador y formador en esa nación.

La campaña fue exitosa. Primero ganaron su grupo (superando a Argentina) y luego, en la fase final, desarrollada por completo en El Teniente de Rancagua, se transformaron en los campeones. En total, ganaron seis de nueve partidos, con 14 goles a favor y seis en contra. Por primera vez, Ecuador ganaba un campeonato sudamericano de la categoría, con rendimientos individuales destacados, sobre todo a ojos de los veedores de clubes europeos. Luego, en el Mundial de Polonia, La Tri fue tercera, en otra campaña histórica. Aprovechando esa generación de futbolistas, el Ecuador que hoy maneja Alfaro ganó una paleta de variantes que le han permitido mezclar a jóvenes con los experimentados, como el arquero Alexander Domínguez y el delantero Enner Valencia, quien recientemente se erigió como el máximo goleador de la selección mayor. El famoso y nunca bien ponderado recambio.

Son varios los futbolistas campeones del Sudamericano y mundialistas Sub 20 (nacidos entre 1999 y 2000) que saltaron al elenco adulto. Si hubiese que indicar a un ícono de ese equipo, es el talentoso volante Gonzalo Plata (21). Salido de la prolífica cantera de Independiente del Valle, el zurdo brilló en el Sudamericano, lo que le permitió partir al Sporting de Lisboa, en una operación que costó 1,1 millón de euros (tiene vínculo con los portugueses hasta 2023). Hoy está cedido en el Valladolid, que está en la segunda división española. Pese a las dudas sobre una eventual suspensión tras ser amonestado ante Venezuela, finalmente no llegó a las dos amarillas y está disponible para el choque ante La Roja.

Gonzalo Plata es uno de los principales valores jóvenes de Ecuador. FOTO: Dolores Ochoa / AFP

El arquero Wellington Moisés Ramírez (21) es uno de los cuatro metas convocados por el DT argentino para la doble fecha de este mes. También nacido de las inferiores de Independiente del Valle, su buena actuación en el Sudamericano le permitió dar el salto a Europa: se fue a la filial de la Real Sociedad. Retornado al cuadro de Sangolquí, ha disputado dos partidos de las Clasificatorias, en octubre: ante Bolivia, en Guayaquil, y frente a Venezuela, en Caracas.

Otro convocado es el defensa Diego Palacios (22), de Los Angeles FC de la MLS, luego de un paso por la liga de Países Bajos. Fue elegido como el mejor jugador joven de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020. Un compañero de club de Palacios es el volante José Cifuentes (22), surgido de la cantera de la Universidad Católica de Quito, recurrente en las nóminas de Alfaro. De las figuras de la Sub 20 que salió campeona en Rancagua fue el delantero Leonardo Campana (21). Fue nada menos que el goleador del Sudamericano, con seis tantos. Como sucedió con otros de sus pares, las grúas europeas llegaron a tentarlo y el Wolverhampton inglés lo contrató por tres años y medio, hasta junio de 2023. Sin embargo, no pudo consolidarse en los Lobos y fue cedido, primero, al Famalicao de Portugal y, después, al Grasshoppers de Suiza, donde está hoy. Campana, que no fue convocado para los partidos de noviembre, disputó la última Copa América de Brasil.

Ante diversas bajas, Gustavo Alfaro debió echar mano a futbolistas jóvenes ante Venezuela, en la jornada anterior. Sin hacer un partido brillante, lo sacó adelante para quedar tercero en la tabla. “Estos jóvenes van a dar la piel por conseguir el objetivo”, dijo el ex DT de Boca Juniors tras el encuentro.