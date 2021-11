Regeneración dorada: En busca de la Roja del futuro

No cabe duda de que la Generación Dorada es el grupo que más alegrías le ha dado al fútbol chileno por más tiempo. Dos clasificaciones al Mundial, los dos primeros títulos de la Copa América en la historia y un tercer lugar planetario a nivel Sub 20 son parte de las hazañas de un conjunto que ya entra en su etapa madura y que busca ir renovándose paulatinamente. De memoria, la mayoría de los hinchas recuerda a Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aránguiz, Díaz, Vidal; Valdivia; Sánchez y Vargas como una de las oncenas tipo de este grupo, que en un comienzo también tuvo a jugadores como Humberto Suazo, Pablo Contreras, Waldo Ponce y Matías Fernández, por mencionar a algunos.

Sin embargo, hoy, mientras la Roja busca la clasificación a Qatar, con una base de experimentados y la inclusión de algunos jóvenes, El Deportivo convocó a once exjugadores que vistieron la camiseta del Equipo de Todos para proyectar una selección del futuro. La condición es que sean jugadores menores de 25 años.

En el arco, el histórico Marco Cornez destaca a varias figuras emergentes. “Está bien difícil, porque han pasado muchos arqueros. Está Gonzalo Collao, Vigouroux. Estuvo Urra, Castellón, De Paul. Ha habido muchos. Han pasado cinco o seis que han tenido su opción”, parte señalando.

En ese sentido, su análisis se remonta a la irrupción del capitán. “Voy un poco para atrás: después de que salió Bravo, con una metodología distinta. Una cosa es que Chile juegue con Bravo a que lo haga con otro arquero”, señala.

Para el exportero de la UC, hay uno que puede heredar el arco. “Christian Fuentes (22 años), de Wanderers, tiene las características de Bravo. Es osado, sale a cortar. Va a estar en la Selección y va a ser una apuesta distinta. Acuérdese de mí. Sale a cortar fuera del área chica... Métanle unas fichitas. Además, está siendo trabajado por Eduardo Fournier. Ahí están también Juan Olivares y Ruperto Rojas. Hay una preocupación por su formación”, explica.

El otro que es de su agrado es Zacarías López, de La Serena. “Tiene 23 años, es chileno. Mira qué interesante. Se le ve bastante sólido. Juega bien con los pies y lo hace más afuera del área”, dice.

También destaca a Brayan Cortés (26) y afirma que “le haría bien ser campeón con Colo Colo. Y agrégale a Omar Carabalí (24), que también será un muy buen arquero”.

La línea defensiva

Uno de los puestos donde ha sido complejo encontrar un recambio es el lateral derecho. Gabriel Mendoza tiene esperanzas y hace un análisis de las figuras que vienen. “Me llama la atención Jeyson Rojas (19) porque tiene un estilo parecido al del Chano en lo físico, y Garrido era mi referente en la posición. Después se cambió. Me llama la atención, porque es alto y tiene muy buena técnica y proyección. Cuando pase el tiempo va ir adquiriendo experiencia. Lo mejor que tiene Rojas es su biotipo. Lateral alto de piernas largas. Va a terminar como central. Será lo mismo que el Chano”, augura.

También aporta con más nombres: “Están Byron Nieto (23) y Jens Buss (24). Hay varias opciones. Pero el que está un escalón más arriba, porque tiene mayor cobertura es Jeyson. Nieto y Buss no son bajos, tienen buena técnica, son rápidos, y cuentan con buena proyección”.

Entre los centrales, el mundialista de España 82, Mario Soto, destaca a algunos jugadores mayores como Guillermo Maripán (27) -”Va a llegar, comenzó más tarde, pero tiene larga vida”-, Paulo Díaz (27) y Francisco Sierralta (24). “A Maripán y Sierralta les ha costado mucho; los han criticado mucho, pero han sabido sobreponerse”, indica.

Daniel González jugando por Santiago Wanderers (Foto: Agenciauno)

De los más jóvenes, tiene predilección por uno: “Hay que ponerle ojo a la evolución de Daniel González (19), por lo de la lesión (rotura de meniscos), que seguramente le va a restar. Eso lo puede limitar. Tiene muchas condiciones, pero hay que estar atento. Sierralta, Maripán y Díaz están en un nivel de exigencia alto. Le llevan ventaja. Para lograr revertir esto, debe mostrar comportamiento, actitud, jugar y tener seguridad”.

En tanto, Fernando Astengo elige a Thomas Galdames (22) y Carlos Salomón (21). “Galdames tiene buena zurda y todo lo que necesita para ser un buen jugador, pero reclama mucho y a veces pega de más. Si se logra establecer y se preocupa de jugar, va a ser una gran opción. Salomón, por su parte, tiene buena técnica, sale bien jugando y cuenta con un físico importante. Ha jugado poco en la Católica, pero le veo cosas interesantes”, expresa el León.

Por la izquierda, Luis Hormazábal tiene a sus preferidos. Chupete destaca a dos: Gabriel Suazo (24) y Marcelo Morales (18). “Por algo son titulares en Colo Colo y en la U. Suazo viene jugando hace harto tiempo. Desde la época de Guede. Uno piensa que es un jugador experimentado y tiene recién 24 años. Y Morales juega bastante bien, también”, indica. “Con Suazo se hizo justicia al haberlo llamado. Para mí, siempre ha sido lateral. Por urgencia, lo han puesto en otros lugares, pero debe consolidarse por la orilla izquierda. Jugar en un equipo grande pesa en la Selección. Lo mismo pasa con Morales. Es más fácil la transición. Suazo es inteligente con el balón. Defiende y ataca con él. El alza de Colo Colo tiene que ver con su rendimiento también. Y Morales es un buen jugador, es más joven que Suazo. Ambos se pelearán el puesto”, vaticina.

Despliegue y técnica

Un puesto clave en cualquier equipo es el de volante central. El mundialista Rodolfo Dubó se inclina por Tomás Alarcón (22) e Ignacio Saavedra (22), dos que componen la actual nómina de la Roja. “Alarcón es un jugador que tiene una personalidad espectacular, tiene tiro de distancia, marca, despliegue físico y por eso está jugando en Europa. Está pintado para la Selección y en Europa va a agarrar mucho ritmo”, resalta.

En relación al volante cruzado, afirma que “es un jugador que tiene muy buena marca, cambio de frente y recorre muy bien la cancha. Sabe correr y eso no es tan común en los jugadores jóvenes, además. Tiene otro ritmo al jugar Libertadores constantemente, y eso también le ayuda”.

Fabián Estay no tiene muchos favoritos de mitad hacia adelante. “Me gusta Pablo Aránguiz (24), de la U, y Marcelino Núñez (21), de la Católica. Son jugadores encaradores, tienen personalidad”, destaca de ambos jugadores, que también se pueden desenvolver por el sector derecho como en la creación, los mismos puestos en que se destacaba el mundialista de Francia 98.

Marcelino Núñez fue titular ante Paraguay, en Asunción. FOTO: NORBERTO DUARTE / AFP

Justamente en esta posición de enganche, Jorge Coke Contreras también destaca a Marcelino Núñez. “Tiene muy buena técnica. A medida que ha ido sumando, aunque lo veo más mixto. Distribuye, tiene harto recorrido y una buena condición física. La tarea que queda es sacarle provecho a la buena técnica que tiene. De a poco está adquiriendo la función de crear”, subraya.

Otro que es del agrado del exfutbolista de la UC y Colo Colo es Joan Cruz (18). “Tiene harta personalidad, tiene una buena zurda, tiene las condiciones y un buen remate de media distancia. Habría que esperar esa maduración futbolística para que pueda hacerse un generador importante”, apunta.

Eso sí, el actual técnico de la Sub 21 de Barnechea advierte que el 10 es un puesto que está en extinción: “Va a ser complejo encontrar jugadores ahí. Esa posición o rol tiene mucha responsabilidad y hay chicos que no se atreven y prefieren jugar hacia el lado. He conocido jugadores de mucha técnica, pero que rehúyen a la hora de asumir ese protagonismo. Los que trabajamos en el fútbol joven tenemos esa responsabilidad de buscar jugadores ahí”.

Cerrando la línea de volantes, Jaime Vera destaca a tres jugadores que se desempeñan por la izquierda: Matías Sepúlveda (22), Salvador Cordero (25) y Gabriel Suazo. “Sepúlveda tiene muy buena pegada, zurda interesante; a Cordero lo encuentro bien física y técnicamente; y Suazo tiene buena zurda, buena técnica y tira buenos centros”.

La irrupción de Big Ben

La falta de gol en el último tiempo se ha ido remediando en gran parte por la aparición de Ben Brereton (22). Para Rodrigo Goldberg, el jugador nacido en Inglaterra está llamado a liderar ese recambio: “Es un número puesto, es un jugador que tiene mucho para seguir creciendo. Es un tipo de mucha intensidad, de mucho sacrificio. Creo que va a lograr mucho más con la Selección cuando aprenda el idioma, porque esa es una barrera normal que todavía se nota y sobre todo cuando ve poco a sus compañeros”.

“Brereton es un jugador que aporta, no es un superclase como Alexis, pero te suma y te va a aportar por todas partes”, añade, para también destacar a Diego Valencia (21) e Iván Morales (22). “A ellos todavía les falta un pelo para estar constantemente en la Selección”.

Finalmente, Miguel Ángel Gamboa, mundialista en 1982, advierte que hay pocos punteros izquierdos: “Me gusta mucho Bastián Yáñez (20), de Unión. También está Joaquín Montecinos (25), pero no hay ninguno que me vuelva loco. A mí me hubiera gustado jugar en esta época. Antes una obligación de los punteros era hacer goles y eso se ha ido perdiendo”.

Poco a poco, Chile va armando su selección del futuro.