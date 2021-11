Martín Lasarte: “Hoy dependemos sólo de nosotros para lograr la clasificación”

Conferencia tras conferencia la confianza de Martín Lasarte se renueva al mando de la Roja. Si hace tres fechas el objetivo se veía lejano, hoy el panorama es completamente diferente.

“Nunca pretendo ser presuntuoso, ni mucho menos. Hay una realidad que el grupo nos transmite a todos, no es una valoración que sólo hago yo. Vemos bien al grupo, con optimismo, unido, en muy buenas condiciones, todos remando para el mismo lugar. Parece obvio, pero en el fútbol de hoy no es tan así. El otro equipo, Ecuador, está donde está, viene haciendo una gran eliminatoria. Una selección difícil con características distintas a las de Paraguay. Debemos tomar recaudos y buscar alternativas. Quizás tenemos más pautas de Ecuador y eso nos permite tener una idea definitiva. Más allá de que ayer probamos un par de ideas. De acuerdo a lo que elijamos serán tres o dos delanteros”, dijo Machete.

Sobre los polémicos mensajes de Arturo Vidal a parte de la prensa, el técnico uruguayo no quiso ahondar, aunque advirtió que “cuando dije país sobre los que nos daba por eliminados hablaba de uruguayos, no por Chile. Leí algunos portales en América se planeaba esa misma situación. Hay una cosa que no terminamos de aprender: ocurre algún hecho deportivo negativo y damos por sentado que la situación será esa y la siguiente fecha se modifica todo. No hay nada conseguido, hemos sacado la cabeza, empujado a algunos un poco hacia abajo y tener la ilusión de que es posible. Dependemos de nosotros para clasificar. Todo lo demás son cuestiones personales”.

Pulgar llega

Una de las grandes incógnitas para el duelo ante los ecuatorianos es la presencia del volante Erick Pulgar. Una decisión que sólo llegará a último minuto, según declaró el entrenador.

“En líneas generales están todos bastante bien. Los que no compitieron y lo que no sufrieron ningún tipo de dolencia están en óptimas condiciones. Erick Pulgar ha hecho trabajos de manera particular, aparte con los kinesiólogos y los profes. Paulatinamente se ha ido incorporando a algunos trabajos, un poco pasa por hoy o por mañana para tomar la decisión. Le vamos a dar hasta último momento tomando en cuenta la clase de futbolista que es. Gary Medel está bien, ha entrenado con normalidad”, expresó el DT.

Sobre el duelo, aseguró que será muy diverso respecto del de septiembre en Ecuador: “No borremos con el brazo lo que se escribe. Hace 28 años que no sacábamos un punto. Hicimos un gran partido, de control. Ahora es distinto, ellos tienen un puntaje que de mediar un resultado los pone muy cerca. Y a nosotros nos pondría en una situación más auspiciosa. Es lo que tiene l eliminatoria, partido a partido todo se modifica. Estamos optimistas, será un partido diferente al de Quito. Tenemos unas cuantas ausencias que influyen”.

El equipo

Consultado sobre el esquema que pondrá, explicó que “cuando participan futbolistas que nos dan más flexibilidad, es ideal. Sebastián Vegas puede jugar de central o lateral, lo mismo que Paulo Díaz, por ejemplo. Este tipo de jugadores nos permite elegir un sistema y cambiarlo cuando se pueda si las circunstancias lo permiten. De repente tenemos algunos como Maripán, que a veces cayó a la banda cuando Marcelino se fue al ataque, esa línea de tres se convertía en cuatro Mena se tiraba a la banda para estar cubiertos. La idea era carrileros y tres centrales. Ahora vuelve un especialista como Isla que nos permite jugar con línea de cuatro o tres centrales con dos carriles que recorran la banda, fue un poco la idea. Estamos en la posibilidad de repetirlo o no, trabajamos dos ideas de acuerdo al bagaje o la posibilidad que el rival nos presente y lo que nos parezca más conveniente”.

Y sobre ese respecto profundizó que “si eliges jugar con línea de tres y dos carriles puedes jugar con tres delanteros. Pero necesitamos más trabajo y tres días no nos permite. Hemos evolucionado, mejorado muchas cosas, como hacer goles de balón parado. Pero este partido será diferente al anterior, porque cuando juegas de visita no sabes que presentará el rival, sobre todo con un nuevo entrenador como fue el caso de Paraguay, con nuevas designaciones. Por eso quisimos ser más flexibles”.

Sobre las ausencias obligadas, Lasarte comentó que “Brereton se ha ganado un lugar a base trabajo, entrega, goles y crecimiento. Aún tiene mucho por recorrer, es muy joven, pero ha hecho cosas que el grupo valora. Nos falta Charles Aránguiz, un grandísimo jugador, que nos podía colaboraba muchísimo. Estamos con Pulgar ahí, también Luis Jiménez. Citamos a Iván Morales para tener alternativas en el banco o para manejar más variables”.