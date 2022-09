El Napoli no podrá volver a ocupar la camiseta con la imagen de Maradona

Diego Maradona falleció hace casi dos años, en noviembre de 2020, pero su figura sigue dando que hablar. Ahora, la que la reflota es la justicia italiana, que determinó prohibir que el Napoli, el equipo en el que el Diez brilló en Italia, pueda seguir ocupando la camiseta que contiene el rostro del mejor futbolista del siglo XX, según la FIFA, un sitial compartido con el brasileño Pelé, según los sondeos realizados por la entidad que rige al fútbol mundial.

La medida es parte del dictamen del juez Paolo Andrea Vassallo, quien atendió los argumentos presentados por Jorge Sebastian Baglietto, administrador judicial que protege los intereses de los cinco hijos del ex capitán de la selección argentina en la disputa con Stefano Ceci, representante legal de Diez Fze, una empresa con sede en Dubai, que detenta los derechos de imagen del exjugador y que incluso comercializa una línea de ropa con su nombre y otros símbolos asociados a su figura.

Maradona, en su paso por la banca de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El Napoli la había comprado

El Napoli había usado la imagen de Maradona precisamente producto de un acuerdo suscrito con Ceci. Los herederos del Diez solicitaron el embargo de los recursos generaos por ese contrato, en un monto no inferior a los 450 mil dólares. El pacto que suscribió Ceci con el Napoli no superó los 23 mil dólares, pero se estima que el acuerdo les provoca un daño a los herederos del exfutbolista. “Perjudicial para las expectativas patrimoniales”, determina la justicia, considerando la condición de “símbolo planetario del fútbol” del zurdo. Esa calidad, “reconocida y reconocible en todo el mundo, cuyo valor económico parece ser de considerable importancia, casi inestimable”, permite al menos sospechar que las utilidades que se pueden obtener a propósito de la explotación de su imagen pueden resultar cuantiosas.

Según publica el diario La Reppublica, la comercialización de unas seis mil casaquillas con la imagen de Maradona habría producido el ingreso bruto de 900 mil dólares. De esa cifra, la mitad debió ir a parar a los vástagos del astro. Ceci había sido advertido a través de una comunicación formal enviada por los representantes legales de estos últimos de que la utilización de la imagen de la figura transandina era “impropia”.

Como ya no se pudo intervenir en la venta de las prendas, y atendiendo a que el club actuó de buena fe, la justicia determinó un embargo preventivo de 150 mil dólares a Ceci, frente a su “comportamiento abusivo”.

La condena de Coppola

A fines de abril, en una entrevista con El Deportivo, Guillermo Coppola, histórico representante de Maradona, había manifestado sus aprensiones respecto de la actuación de Ceci. “La marca es de la familia. Él ya no está. Hasta un porcentaje puedes ceder. Yo lo entiendo así. Ahora, el señor Ceci llegó a Cuba. Un italiano. Nos acompañó en algún momento. Hoy es dueño de la marca. Decidió él. ¿Le apuntaron con un arma para que le diera la marca? Entiendo que no. No lo sé. Después está en uno. ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Tengo derecho o no? Con el doctor Morla hace tiempo que no hablamos. De alguna manera, el diálogo se cortó. Nunca señalé. Yo fui amigo, hermano. No puedo ponerme a hablar de otros que no lo fueron”, sostuvo el agente más icónico del Pibe de Oro.