El número uno del mundo se lesiona: Alcaraz se baja del Abierto de Australia y deja a Tabilo a un paso del cuadro principal

Carlos Alcaraz no podrá estrenar su condición de número uno del mundo en un Grand Slam, ya que no podrá participar en el Abierto de Australia, donde iba a ser el primer cabeza de serie. Se lesionó en un entrenamiento de pretemporada y de paso pone en riesgo su condición de mejor tenista del planeta.

“Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia. Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024″, publicó en sus redes sociales.

El hispano defendía solo 90 puntos en Melbourne. Sin embargo, Casper Ruud, Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas le pueden arrebatar el número uno. Además, no juega un partido por el circuito desde el 4 de noviembre del año pasado, cuando se retiró en su duelo ante Holger Rune en el Masters 1.000 de París.

“Luego de mi retiro de ayer y de haber sido evaluado por mi equipo médico, lamentablemente este es el resultado de mi lesión: una rotura del músculo oblicuo interno en la pared abdominal izquierda con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas”, anunció en ese momento.

La lesión lo obligó a borrarse de las Finales de la ATP en Turín y de la Copa Davis. Solo hace algunos días había vuelto jugando algunas exhibiciones, pero lejos del nivel que tuvo antes de la lesión abdominal que lo marginó de la parte final del año.

La ausencia de Alcaraz deja a Alejandro Tabilo (100°) a un paso del cuadro principal. El chileno había partido el año a cuatro retiros de ingresar directo y con la ausencia del español ahora queda a solo una baja de ingresar directo y así evitar la qualy.

El pupilo de Guillermo Gómez ya se encuentra en Oceanía, luego de realizar la pretemporada en Chile y recuperarse de un problema en la espalda que lo obligó a cerrar el año anticipadamente.