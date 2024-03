El plan de Arturo Vidal para llegar en óptimas condiciones al Superclásico frente a la U

Este miércoles, Colo Colo igualó 1-1 en su visita a Sportivo Tridense, por la Copa Libertadores. Más allá del resultado y lo sucedido en el campo de juego, una de las situaciones más comentadas fue la ausencia de Arturo Vidal. A mitad de semana de la semana pasada, el King había salido lesionado en el empate que le sirvió al Cacique para avanzar en la llave ante Godoy Cruz en la Copa Libertadores. El domingo pasado, incluso, no estuvo presente en la victoria frente a Huachipato.

Tras una barrida al piso frente al equipo argentino, el oriundo de San Joaquín se levantó con problemas. El volante se tomó constantemente la cara posterior del muslo izquierdo. Dejaba en evidencia que algo andaba mal y el cuerpo médico se percató de la circunstancia. Si bien el ex Bayern Múnich terminó el primer tiempo, una vez que se reanudó el pleito, Vidal no regresó a la cancha y dejó su puesto al delantero paraguayo Guillermo Paiva.

“Me volví a apretar en el mismo músculo del otro día y no estaré para el domingo, pero sí para el próximo partido de Copa (...) Con la U no me quedo fuera, pero vamos a ver. El que entre va a estar preparado”, aseguró el bicampeón de América después del compromiso. Sin embargo, Jorge Almirón no lo quiso apurar.

Arturo Vidal fue reemplazado en el entre tiempo del duelo contra Godoy Cruz tras presentar molestias físicas. Foto: Agencia Uno.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el cuerpo técnico ha decidido cuidar al mediocampista, dosificando sus cargas en los entrenamientos. Aun así, están al tanto de sus ganas de estar en todos los partidos. Para Vidal era importante estar en el encuentro ante Sportivo Trinidense, pero el cuerpo técnico le propuso restarse pensando en el Superclásico.

Vidal, por lo mismo, optó por un plan de trabajo diferenciado que lo tiene entrenando en doble jornada junto a Wilson Ferrada, el kinesiólogo del Cacique. Este miércoles, en la previa al cotejo de Colo Colo frente a Sportivo Tridense, el Rey estuvo haciendo trabajos diferenciados en la misma cancha del partido. Se le vio con elásticos y realizando movimientos para probarlo. No presentó problemas. “Vidal va a jugar sí o sí el domingo. No se va a perder ese partido por nada del mundo”, dicen desde el plantel.

Optan por la cautela

En Colo Colo no quieren apurar a Vidal, porque su presencia ante Godoy Cruz ya había estado en duda y fue el volante quien quiso jugar. Algo que reveló el mismo Almirón tras el compromiso ante los transandinos: “Cualquier otro no hubiera jugado, pero como es Arturo igual jugó. Se recuperó, pero hizo muy poco entrenamiento. Llegó un poco forzado y aguantó medio tiempo. Por suerte no es una lesión grave, es una contractura, no podía más y pidió el cambio. Tiene una contractura fuerte, pero se recuperará con el correr de los días”.

Arturo Vidal se toma la pierna durante el partido entre Colo Colo y Godoy Cruz. Foto: AgenciaUno

El domingo, en tanto, volvió a referirse al ex Barcelona y confirmó que esperan tenerlo ante la U. “Arturo (Vidal) va a llegar bien, estamos dosificando, tenemos que cuidarlo. Ante Godoy Cruz llegó donde pudo, otro jugador no lo hubiera hecho. La idea es que sume más minutos y la idea es que llegue a este partido del miércoles como visitante. Si no está al 100, tal vez no lo haga. Pero el domingo seguro va a estar, el Superclásico no se lo pierde por nada”, apuntó.

Al King están controlándole las cargas, para que en el futuro no se resienta de sus lesiones. Hay que recordar que el estado físico del futbolista era uno de los aspectos que hacía dudar a un bloque de Blanco y Negro sobre la contratación del histórico elemento de la Selección. Algo que, de hecho, en su entorno no fue bien recibido. En conversación con este medio, Juan Ramírez, PF personal del jugador, aseguraba que está en su mejor momento en años: “Está en mejor condición que la que cuando llegó al Barcelona, a la elite, a jugar una semifinal de Champions en un equipo en que . además, alcanzó importancia, está para tener, desde lo físico, una gran campaña”, adelantaba el profesional.

Más allá del estado físico del multicampeón en Europa, Almirón ha optado por la dosificación general en este arranque de temporada. El técnico decidió darle prioridad a la Copa Libertadores y presentó un equipo alternativo ante O’Higgins, donde los albos cayeron por la mínima. Luego, ante Huachipato, probó un once mixto, con titulares y otros que han sumado menos. Una situación que refleja esto es que ningún futbolista ha repetido titularidad en los tres compromisos del torneo y que ya 28 miembros del plantel han sumado minutos en estas tres fechas.