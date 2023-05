El plan de Colo Colo para evitar el caos ante Boca Juniors

Colo Colo enfrenta esta noche un partido clave ante Boca Juniors para sus aspiraciones en la Copa Libertadores. Un duelo que también asoma como una prueba de fuego para la tan cuestionada seguridad en el Estadio Monumental, que se suma además a los bochornosos incidentes del Clásico Universitario en Concepción, situaciones que tienen muy preocupada a la Conmebol.

Luego de la experiencia del encuentro frente a Monagas, donde se vieron escenas de pánico por los numerosos incidentes ocurridos, especialmente en Cordillera, los albos preparan un importante plan de seguridad para evitar nuevos desmanes en un encuentro que se da en un contexto especialmente sensible debido a los últimos episodios ocurridos.

De este modo, Blanco y Negro dispondrá de 400 guardias, 200 más de lo que se utiliza habitualmente en partidos Clase A. Además, existirán 70 controles de acceso en el interior y exterior del estadio y 160 validadores de ingreso. Los accesos habilitados serán por las tribunas Cordillera, Océano y Magallanes. En esta última estarán ubicados los 2.015 hinchas de Boca Juniors que llegarán a alentar a su equipo. Asimismo, se sellarán los sectores de Arica, Lautaro, Galvarino y Caupolicán, por instrucción de las autoridades. La nutrida presencial policial en el perímetro exterior del recinto también está garantizada.

Por otra parte se permitirá el ingreso de líquidos solo en bolsa y alimentos livianos, como fruta picada, galletas, snacks y dulces. También se permitirá el uso de banderines de 1x1,2 metros sin mástil, tal como lo establece la ley. Al momento de ingresar será obligatorio portar el carnet de identidad y el e-ticket.

En cuanto a las calles, el perímetro del estadio se cerrará a partir de las 15.00. Exequiel Fernández estará sin acceso desde Departamental hacia el norte, mientras que el ingreso peatonal a Cordillera será de norte a sur por Benito Rebolledo hacia Exequiel Fernández. Del mismo modo, la llegada hacia Océano, Tucapel y Rapa Nui será solo de forma peatonal de sur a norte por Av. Departamental, Av. Estadio Colo Colo y Benito Rebolledo hacia Marathon. Los vehículos que se dirijan a esos sectores y/o a estacionamiento Océano sur deberán ingresar desde Av. Estadio Colo-Colo o Benito Rebolledo hacia Marathon.

Con respecto a los horarios, las puertas del Monumental se abrirán diferenciadamente. Así, la hinchada visitante podrá ingresar solo entre las 16.00 y 17.00, mientras que el público general lo hará desde las 17.00, el estacionamiento de prensa será habilitado a las 16.00, mientras que el estacionamiento general estará disponible media hora después. Las personas que vayan a Cordillera deberán dejar sus autos y dar la vuelta por Benito Rebolledo hacia Exequiel Fernández, mientras que quienes van a Magallanes tendrán que salir por Marathon, Benito Rebolledo y Exequiel Fernández.

Finalmente, las vías de evacuación para Cordillera estarán por Exequiel Fernández, al oriente por Departamental y al sur por Mirador Azul. Para Océano, Tucapel y Rapa Nui, la salida es por Marathon al sur y norte, mientras que la zona de escape de Magallanes es por Departamental, al poniente hacia Metro Pedrero y al sur y norte por Vicuña Mackenna.

Quinteros enfrenta la suplencia de Cortés

El propio Gustavo Quinteros fue muy sincero en señalar que hoy la atención está puesta en el Monumental. “Boca mejoró en el último partido, pero teniendo en cuenta en que estamos en un momento en que tenemos que preocuparnos mucho más por nosotros, por nuestro funcionamiento, por reemplazar a todos los jugadores que tenemos, lo del rival pasa a segundo plano”, confesó.

Las bajas son numerosas. Las más recientes son Marcos Bolados y Alexander Oroz. La única buena noticia que suma el DT es el regreso de Darío Lezcano. Esto también ha hecho al cuerpo técnico trabajar en dos sistemas tácticos. Uno con cuatro hombres en el fondo y el otro con tres, como lo venía haciendo en los duelos anteriores.

El entrenador del Cacique volverá a utilizar a Fernando de Paul en el arco. Eso sí no quiso referirse a la indisciplina cometida por Brayan Cortés que hoy lo tiene privado de la titularidad. “Puede ser una razón futbolística o no, no lo voy a dar públicamente. Todo lo que sucede internamente, lo soluciono internamente. Yo tomo decisiones siempre tratando de ser lo más justo para el grupo. Tenemos un grupo de 30 jugadores y tengo que ser justo con los 30″, respondió.