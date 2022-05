El primer análisis de Ariel Holan en su regreso a Universidad Católica: “El equipo fue creciendo en la cancha”

La persona que no vio el duelo entre Universidad Católica y La Calera y ve que los cruzados ganaron por 3-0, puede pensar que todo fue a pedir de boca para los de San Carlos. Y no fue así.

Lo mismo entendió Ariel Holan, quien tuvo su reestreno en la banca estudiantil (estuvo el 2020 y salió campeón), el cual aseguró que “a veces se puede ganar y no satisfacer ambiciones del equipo, pero creo que hoy hicimos un buen partido y debimos irnos al descanso con -al menos- un gol, porque tuvimos cuatro situaciones claras”.

Luego agregó que “el equipo fue creciendo en la cancha, pero caímos en dos baches: uno en los últimos cuatro minutos del primer tiempo y luego cuando Calera hizo los cambios. Pero después, el equipo volvió al partido y convirtió un hermoso segundo gol. Después, cuando ellos tomaron la posesión del balón, cotragolpeamos bien y cerramos el partido”.

Pero el trasandino no estaba del todo contento, porque reveló que “estamos en un momento delicado, pues tenemos muchos lesionados y otros al límite. Debemos administrar muy bien las cargas, porque la posición en la Tabla no nos permite darnos grandes lujos”. Acto seguido adelantó lo que desea mostrar en la UC: “Queremos un equipo al cual le lleguen poco o nada y que nosotros podamos llegar mucho y creo que hoy lo hicimos por varios pasajes. Por lo que ahora, debemos tratar de recuperarnos de a poco, porque no tenemos el equipo al cien”.

Y la queja por las dolencias no se quedará sólo en palabras, pues el estratega esperará hasta el domingo para saber con quien cuenta para enfrentar a Flamengo (en Brasil) por la Copa Libertadores (martes, 20:30 horas). “Quiero ver el domingo como se recuperan los mas grandes que tenemos, los de más trayectoria, porque no los voy a arriesgar. Los cuidare si no están al cien por cien y voy a tratar de poner a los futbolistas que puedan jugar a gran intensidad, porque ellos no solo son muy sólidos, también son muy dinámicos”.

Por su parte, el debutante en la Católica, el lateral Aaron Astudillo declaró en TNT Sports que estoy “muy feliz y con mucho optimismo, porque sabíamos que era un partido difícil y ahora tratare de devolverle la confianza al ‘profe’”

Por último, el también nuevo en la banca -pero de La Calera- Federico Vilar concluyó que “estamos trabajando en marchas forzadas, para poder hacer un equipo competitivo y protagonista. Ahora debemos levantar el nivel, porque creemos que el plantel esta bien conformado y esa es la gran ilusión que tenemos: tratar de hacer a nivel nacional lo que este equipo está mostrando a nivel internacional”.