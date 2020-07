El primer test para el presidente

Las elecciones de la ANFP están a la espera de su ganador. A partir de las 11 horas, vía zoom, los 33 equipos del fútbol profesional elegirán al sucesor de Sebastián Moreno a través de un sufragio electrónico que ayer fue puesto a prueba. ¿Pablo Milad o Lorenzo Antillo? Los dos candidatos animarán una reñida disputa, que promete definirse por no más de dos votos. Durante la tarde se nombró a Marcos Kaplún como el nuevo secretario ejecutivo de Quilín en reemplazo de Raúl Jofré, ya que este último va de candidato en la lista del ex intendente del Maule.

El presidente entrante, sea quien sea, deberá asumir la difícil tarea de ponerle fecha a la vuelta del torneo. Sin un panorama claro, pues la propuesta por los clubes estaba pactada para mañana, Milad o Antillo deberán redoblar sus esfuerzos para agendar otra fecha. El triunfador, al menos, contará con US$ 1,5 millones que envió la FIFA, los que se repartirán en 500.000 dólares exclusivamente para el fútbol femenino y 1.000.000 de la moneda estadounidense para proteger y retomar la actividad.

Cecilia Pérez, Ministra del Deporte, ayer enviaba un claro mensaje pensando la vuelta al torneo: “Pensar que en todos los recintos del fútbol donde siempre han sido locales pueda realizarse el campeonato, encuentro que no corresponde; más bien, se debiesen ubicar un par de recintos por regiones que pudiesen ocupar todos los clubes y para esos encargarse que tengan los protocolos de sanitización”. En término de plazos, se espera el regreso para “la segunda quincena de agosto”, aunque todo dependerá de “cómo estamos respecto a la pandemia”, puntualizó Pérez.

Ayer, durante la sesión de la comisión retorno, se acordó la idea de presentarle el próximo lunes al presidente entrante el trabajo desarrollado. Se pedirá que se cite a un consejo de presidente urgente. ¿El motivo? fijar una nueva fecha de retorno. Además se busca que se aprueben los cambios a los estatutos que los clubes ya tienen en su poder.

Volviendo a los sufragios, la cita también marcará la despedida de Sebastián Moreno. El presidente de Quilín pidió que se le dé unos minutos al inicio de la sesión para despedirse de su puesto. Algunos timoneles de clubes piensan que volverá a pasar cuentas a algunos timoneles, tal como lo hizo hace un par de sesiones atrás.

Milad, que encabeza la lista A, asegura tener los 25 votos que lo proclaman como el sucesor de Moreno. El curicano, según dicen sus cercanos, está ansioso. En contacto con La Tercera, Rafael González, jefe de campaña de Milad, repasa los últimos movimientos: “Tenemos una propuesta robusta para el desarrollo del fútbol chileno en todas sus áreas y, estamos convencidos que Pablo y su directorio, son la mejor opción para presidir la ANFP”, dice el timonel de Wanderers. La mayor preocupación del bloque está en el voto de la U, pese a que ya se determinó en el directorio de Azul Azul de este lunes que votarán por Milad. Cristián Aubert, el nuevo presidente del club, es cercano a Antillo. Algunos timoneles, incluso, bromearon con la posibilidad de enviar un apoderado a la casa de Aubert para verificar su sufragio.

La lista de Antillo, la B según la papeleta de votación, derrocha optimismo : “La historia de las votaciones a lo largo de los procesos dice que el día de las votaciones se conocerá al ganador. No me atrevería a decir quién gana. Decir quién gana es no conocer la historia de las elección de la ANFP”, dice Leonardo Zúñiga, jefe de campaña.

El voto sin dueño hasta hoy es el de Deportes Temuco, pero en los últimos días ha tenido acercamientos con el grupo de Antillo. Su decisión también será clave.