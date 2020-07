Los muñequeos de última hora de Milad y Antillo para ganar el trono de la ANFP

Las elecciones de la ANFP están a la espera de su ganador. En menos de 24 horas, vía zoom, los 33 equipos del fútbol profesional elegirán al sucesor de Sebastián Moreno. ¿Pablo Milad o Lorenzo Antillo? Los dos candidatos animarán una reñida disputa a partir de las 11 horas, que promete definirse por no más de una diferencia de cuatro votos.

En Quilín está todo preparado. Hoy, a las 17 horas, se citó a los bloques para realizar una simulación de las votaciones electrónicas para mañana no cometer errores. Así, al menos, lo informó Claudia Díaz, la asistente de Matías Rivadeneira, secretario ejecutivo de la ANFP, en un mail enviado durante la tarde ayer a los elencos del fútbol chilenos.

Lo cierto es que la campaña de ambos bandos entra en la recta final. Y ambos, tanto Milad como Antillo, redoblan esfuerzos para no perder los votos comprometidos. También apuntan sus miradas a conseguir votos indecisos, que hoy parecen ser cada vez menos.

Milad, que encabeza la lista A, según determinó el sorteo realizado hace unas semanas, ha optado por mantenerse al margen de los medios de comunicación durante las últimas semanas. No ha querido conceder entrevistas y sus apariciones han sido esporádicas: una para presionar a la U para ratificar su apoyo, luego de la llegada de Cristián Aubert a la presidencia, quien compartió hace poco en un grupo de WhatsApp con Lorenzo Antillo, y la segunda para desmentir un mail en el que se le vincula a Sergio Jadue.

El curicano, según dicen sus cercanos, está ansioso. Quiere que el día llegue rápido, que de una vez por todas se resuelva este proceso que no ha estado exento de polémicas para el exintendente. “Si hay gente que quiere jugar con barro, que jueguen solos”, declaró hace unos días, luego que se le involucrara nuevamente con Jadue.

Milad ha optado por las llamadas individuales evitando las conversaciones vía zoom. Hasta ayer, el postulante al sillón de la ANFP no había logrado encajar una cita con Aubert, el timonel de la U, pese a su intención de sumarlo rápidamente a su grupo más cercano. No se descarta que hoy entablen un diálogo para analizar el futuro de la industria.

Se telefonea a diario desde su hogar en Curicó con prácticamente todos los elencos que lo respaldan. El grupo de WhatsApp “ANFP Presente y Futuro” sigue activo. Una de las últimas conversaciones la animó José Luis Navarrete, expresidente de la U, quien se quejó del juego sucio del otro bando, luego de la filtración que vinculaba a su candidato con Pablo Milad.

En el conteo de votos, Milad asegura tener 25 sufragios a favor. Los mismos que firmaron la carta al momento de levantarlo como candidato, hace casi dos meses. “Hoy Pablo cuenta con 25 votos. Desde hace algunas semanas varios clubes que tenemos la misma visión de futuro, hemos trabajado y respaldamos el programa de Pablo. Ya contamos con los votos necesarios para obtener la mayoría en la elección, pero seguimos buscando sumar más clubes”, aseguró Rafael González, presidente de Santiago Wanderers, en La Tercera, en una entrevista que provocó la reacción del bando de Antillo. “‘Ya contamos con los votos para ganar la ANFP', sostiene el presidente de Wanderers en El Deportivo. Festeja por anticipado. No tiene experiencia en este tipo de elecciones. No sea cosa de que se lleve una sorpresa...”, respondió Raúl Delgado, timonel de San Felipe.

En contacto con La Tercera, Rafael González, jefe de campaña de Milad, repasa los últimos movimientos de su candidato que hoy cuenta con el respaldo de Deportes Iquique, Colo Colo, Curicó Unido, Universidad Católica, Universidad de Chile, Everton, Deportes Antofagasta, Cobresal, O’Higgins y Santiago Wanderers, Deportes Copiapó, Deportes Santa Cruz, Cobreloa, Barnechea, Magallanes y Rangers.

“Han sido semanas de trabajo intenso entre todos los clubes que respaldan la candidatura de Pablo. La tarea que desarrollamos los presidentes de clubes para elaborar el programa fue muy enriquecedora, y el liderazo de Pablo en ese proceso fue fundamental”, comienza diciendo el timonel de Wanderers. “Creemos que tenemos una propuesta robusta para el desarrollo del fútbol chileno en todas sus áreas y, estamos convencidos que Pablo y su directorio, son la mejor opción para presidir la ANFP”, agrega.

Los últimos días han sido intensos. Milad no quiere dejar nada al azar. “Hemos afinados detalles de cara a la elección y nos hemos reunidos los jefes de campaña, representantes de la ANFP y la empresa a cargo del sistema de votación, para coordinar todo lo de este jueves”, cierra el timonel del elenco de Valparaíso.

La lista de Antillo, la B según la papeleta de votación, no ha descansado en intentar revertir un escenario que parece desfavorable. Se juntan a diario, en citas organizadas vía zoom. “La historia de las votaciones a lo largo de los procesos dice que el día de las votaciones se conocerá al ganador. Sería muy cauteloso, muy respetuoso. No me atrevería a decir quién gana. Decir quién gana es no conocer la historia de las elección de la ANFP”, dice Leonardo Zúñiga, jefe de campaña de Antillo y presidente de Melipilla.

“Continuamos con reuniones periódicas. Se informan los pasos que se están dando, los avances. Pero en el grupo no solo nos preocupamos de las elecciones sino también de las realidades de todos los clubes. Estoy muy grato con este grupo que hemos formado y estoy seguro de que seguiremos trabajando juntos”, agrega el timonel.

Lo cierto es que los movimientos en la presidencia de Universidad de Chile, por un momento, crearon ilusiones en el bando de Antillo. Cristián Aubert, quien hasta hace unos meses participaba en el grupo de WhatsApp “Futuro del Fútbol”, y quien tuvo que abandonar el chat por petición de la directiva estudiantil, generó una expectación sobre si los laicos mantendrían su respaldo a la candidatura de Milad. Más aún cuando el ingeniero comercial del equipo de La Cisterna no quiso referirse a su postura de las elecciones en la entrevista que concedió a La Tercera.

El lunes, sin embargo, la concesionaria optó por mantenerse en el grupo del extimonel de Curicó. Lo hicieron luego de una reunión de directorio, en la que los votos de se dividieron. “Él (Aubert) es una persona que representa a un club y votará lo que cree mejor para su club. Yo no doy por sentado nada. Espero que los consejeros voten a conciencia y lo hagan con responsabilidad. No me voy a referir a la situación de Cristián. No es el foco, no es nuestro punto. La urna hablará”, agrega Zúñiga.

El presente desfavorable, sin embargo, no inquieta a Antillo. Está tranquilo, confiado en que su proyecto será valorado por los diferentes clubes que lo escucharon. “Está muy tranquilo, siempre poniendo su cuota de liderazgo. Está aportando y dando la palabra justa y precisa en estos momentos en los que se necesita tranquilidad. Hemos hecho un trabajo serio, que se ha compartido con todos los elencos. Él está muy sereno, está llamando a la calma”, cierra el vocero del presidente de Audax Italiano, quien cuenta con el respaldo de Audax Italiano, La Serena, Huachipato, Melipilla, Unión Española, Ñublense, Unión La Calera, Puerto Montt, Palestino, San Luis, San Marcos de Arica, Santiago Morning, Unión San Felipe, Valdivia, Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.

Temuco, el club sin candidato

Deportes Temuco se ha mantenido al margen de ambos bandos. Si bien el equipo de Marcelo Salas ha sostenido reuniones con los dos candidatos, el elenco del Pije no ha querido abanderarse con ninguno de los postulantes que se pelean por asumir la vacante que dejará Sebastián Moreno. Muchos apuestan a que el equipo del Matador se abstenga al momento del sufragio o, en caso de conocerse una tendencia horas antes de la votación, se incline por el ganador.

Cobresal, en tanto, es otro de los equipos que Antillo apuesta a levantar durante las últimas horas. Pese a estar entre los equipos que apoyan a Milad, pues fue el último elenco en firmar la carta de apoyo, en el bando del timonel de Audax Italiano aseguran que las publicaciones que han involucrado al curicano con Jadue han incomodado en la tienda nortina. Juan Silva, gerente del cuadro Minero, al ser consultado por La Tercera deja en claro su preferencia: “Votaremos por Milad”.

Las campañas llegan a su fin. Milad y Antillo queman sus últimos cartuchos, en su idea de gobernar el fútbol chileno por lo próximos años. Mañana, a esta hora, uno de los dos estará en la oficina que hasta hace unos meses lucía el saliente Sebastián Moreno.