El rugby chileno va por el año de su consagración

El año pasado fue clave para el proceso de profesionalización del rugby en nuestro país, pues el desempeño de las selecciones nacionales fue sobresaliente: se consiguió la clasificación al Mundial Seven de Francia 2022, mientras que en XV se alcanzó la semifinal en la Superliga Americana de Rugby (SLAR), además de vencer en una serie histórica a Canadá y quedar a una fase clasificatoria de dos partidos para el Mundial de Sudáfrica 2023, cita a la que Chile nunca ha asistido.

Con el fin de capacitar la disciplina, el combinado nacional armó un staff técnico de primer nivel bajo el comando del head coach Pablo Lemoine. Mientras que Selknam, equipo profesional chileno que participa en la SLAR y que está compuesto en su amplia mayoría por los Cóndores, entrena de cara al inicio del campeonato, aunque siempre pensando en el resto del calendario y los próximos desafíos. La preparación es de lunes a sábado, entre las 8.00 y las 14.00 horas, y se realizan entrenamientos en cancha, físicos, técnicos, tácticos e incluso tienen jornadas de lucha en el Centro de Entrenamiento Olímpico.

En el transcurso de 2022 Chile tendrá como objetivo la consolidación de un amplio plantel que competirán palmo a palmo con las mejores selecciones del mundo. Así lo cuentan Francisco Urroz (28) y Esteban Inostroza (28), quienes se encuentran realizando la pretemporada con Selknam de cara a la SLAR de este año, pero con un ojo puesto en la serie clasificatoria ante Estados Unidos de julio y el Mundial Seven de septiembre.

Mundial de Seven

El Mundial de Seven 2022 se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 9 y el 11 de septiembre, y contará con las 24 mejores selecciones del orbe. Chile participará por segunda vez consecutiva y buscará mejorar el resultado realizado en San Francisco, Estados Unidos (2018), evento donde el equipo nacional ganó el Bowl y ubicó en la posición 17.

Urroz relató su experiencia dentro de la anterior cita planetaria y se refirió a las metas que se proponen para enfrentarla “El objetivo principal es mejorar la marca anterior. Creo que eso sería un buen resultado y de ahí para arriba todo es muy positivo. Es muy difícil meterse dentro de los mejores 16 equipos porque ellos están profesionalizados y juegan durante todo el año. Chile no está en el circuito mundial, así que no tiene el mismo roce que esos equipos”.

“Mi foco está cien por ciento acá (Selknam), quiero tener un buen resultado, jugar la mayor cantidad de minutos en la SLAR, tener un buen rendimiento y poder estar a tope en julio, creo que ese es mi principal objetivo. Una vez cumpliendo ese objetivo de estar en el Mundial (Francia 2023) o estar bien preparados y más resueltos, me encantaría ir al Mundial Seven, si es que se da la oportunidad. Siempre me ha gustado mucho jugar Seven, pero ahora estoy cien por ciento enfocado acá y quiero llevar a Chile al Mundial de XV”, añadió el médico, quien espera formar parte de la delegación que viajará al continente africano en el segundo semestre.

Francisco Urroz, entrenando por Selknam. Foto: Andrés Pérez.

Lesiones y la otra cara

Urroz, quien se tituló de médico el año pasado, está recién regresando a las canchas tras cortarse el tendón de Aquiles en julio. El fullback no había podido desempeñarse como médico después su titulación, pero debido al complejo menoscabo que vivió pudo adentrarse en su profesión nuevamente. “Una vez estando mejor empecé a hacer turnos. Trabajé mucho durante noviembre, diciembre y enero, aprovechando la ventana internacional en Rusia y que estaba parado el programa acá. Ahora solo estoy con turnos donde no estoy tan amarrado, mi foco está en el rugby”.

Por su parte, Inostroza sufrió un esguince en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda, a mediados de enero de este año. El cocinero y administrador gastronómico de profesión, contó cómo compatibiliza el entrenamiento con sus labores, y afirmó que también debe realizar “parches” según la “producción que necesitan en la empresa”, pero siempre con el rugby como prioridad.

Por demás, Urroz enfatiza en la importancia de la salud mental y el trabajo psicológico para afrontar eventos sumamente relevantes como equipo. “Lo hemos trabajado antiguamente con un coach mental que nos dio muchas herramientas. Ahora nos centramos en el trabajo en equipo, en unirnos como grupo. Hace poco hicimos una actividad y salimos fuera de Santiago, ahí nos conocimos más. Hicimos un trabajo que no se hace mucho porque, claro, nos vemos todos los días, pero finalmente no compartimos tanto con el compañero del lado, donde puedes conocer más de su vida, entonces conociéndonos más como equipo podemos liberar esta ansiedad que sufren todos los deportistas cuando se enfrentan a competencias importantes”. “El tiempo juntos es vital de cara a lo que se nos viene”, complementa Inostroza.

Pensando en los próximos desafíos, el chef oriundo de Maipú confía en la capacidad del plantel. “Veo el equipo bastante fuerte. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, creo que es una oportunidad única para este grupo y lo estamos viviendo con ilusión”. En ese sentido, también dejó claro su añoro, pensando en la serie clasificatoria de julio contra Estados Unidos. “Tengo el foco aquí (Selknam) y mi objetivo es ganarme el puesto para la clasificatoria”.

Esteban Inostroza (centro) entrenando por Selknam. Foto: Andres Perez

Posibilidad histórica de ir al Mundial de XV

Entre el 8 de septiembre y el 21 de octubre de 2023 se llevará a cabo el Mundial de Rugby XV en Francia. Falta por conocer al tercer país del continente que acompañará a Argentina y Uruguay en la cita, el que saldrá en julio en una serie ida y vuelta entre los Cóndores y Estados Unidos.

“El partido con Estados Unidos va a ser durísimo, ellos tienen muy buenos jugadores, con harta experiencia y que ya han jugado varias instancias importantes, como Eliminatorias. Varios juegan en Europa, pero el partido somos 15 contra 15. Uruguay les ganó y nosotros estamos ahí con Uruguay, entonces va a ser un partido parejo, de vida o muerte y el que esté más metido se lo va a llevar. En el papel, ellos son los favoritos, pero nosotros también venimos haciendo las cosas bien y tenemos mucha hambre, y eso nos puede jugar a favor”, indicó Urroz.

”Eliminaron a Canadá de forma histórica, Canadá nunca se había quedado fuera de un Mundial y los eliminaron. Después fueron a Rusia a jugar de visita y ganaron los dos partidos, yo no pude estar por la lesión, pero eso te habla de que hay un trabajo importante que está haciendo, no solo el equipo, sino también el staff, y eso se tiene que ver reflejado de la misma manera en la Superliga de este año”, complementó el natural de Las Condes, refiriéndose a la histórica ronda previa al partido contra Estados Unidos.

De superar con éxito la llave frente a Estados Unidos, los Cóndores accederán al Grupo D del Mundial, el que conforman Inglaterra, Japón, Argentina y Samoa. Todos rivales con mucha historia, lo que realza el hito de alcanzar una histórica clasificación.

En caso de perder, existe una última oportunidad de clasificar en el repechaje, donde cuatro selecciones del mundo se medirán por conseguir el tan ansiado cupo final.

Esteban Inostroza (de rojo en la imagen) entrenando por Selknam. Foto: Andrés Pérez

Superliga Americana de Rugby

La SLAR, que se desarrollará entre marzo y mayo de este año en Valparaíso, Santiago, Asunción, Ciudad del Este y Montevideo; consta de seis franquicias de diferentes países (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay).

Selknam ha sido fundamental en el proceso de profesionalización del rugby en nuestro país. En el equipo militan la mayor parte de los seleccionados nacionales. De los 55 deportistas que están haciendo la pretemporada, 51 son nacionales, y se encuentran entrenando de cara al inicio de la SLAR, pero también pensando en el largo calendario que se le viene al rugby nacional en este año.

“La SLAR es una tremenda oportunidad, sobre todo porque la gran parte del equipo de Chile está acá, solo se suman un par de extranjeros. En Estados Unidos están todos jugando separados, que si bien tienen muy buenos jugadores, no están juntos, entonces ahí tenemos un punto a favor de nosotros que nos lo hacen saber constantemente nuestros entrenadores”, comentó Urroz.

“Veo al equipo bien, muy bien. El año pasado logramos estar en semis y perdimos la semifinal con Peñarol, en Uruguay. Estaban de local y eso les jugó muy a favor. Fue un partido muy apretado, era para cualquiera. El año pasado, el equipo hizo un muy buen segundo semestre a raíz de ese primer inicio de año, que fue la SLAR 2021. El equipo está mucho más maduro, mucho más experimentado, también hay caras nuevas que aportan harto al equipo y creo que para este año las expectativas son altas. Yo quiero estar en esa final y ganarla, no me conformaría con estar en semifinales y quedarnos ahí nuevamente, yo quiero estar en la final y pelearla. Yo creo que estamos para cosas importantes, el equipo lo demostró el año pasado” añadió.

Nosotros, dentro de nuestros valores, queremos dejar un legado y trascender. Nosotros no solamente queremos ser el mejor equipo en la historia de Chile, sino que queremos transmitir esto a las próximas generaciones y que el rugby sea cada vez mejor en Chile”, sentenció Pancho, quien también es el segundo capitán de Selknam.

La primera y segunda fecha del torneo se disputarán el 13 y 19 de marzo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que la tercera jornada será el 19 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Dichos encuentros marcarán el inicio un año crucial para el rugby en Chile, que cerrará su participación en los Juegos Suramericanos (ODESUR) en octubre, cita que también servirá de preparación para Santiago 2023.