El Sifup les gana la batalla a los exfutbolistas que reclamaban por el bono de retiro

El Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, les ganó la batalla legal a los exfutbolistas que reclamaban por la repartición del fondo de retiro. En julio del año pasado, Patricio Neira, Alejandro Vrsalovic, Marcelo Zunino y Martín Gálvez presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En el libelo solicitaban varias acciones. “Se solicita que se deje sin efecto el acto recurrido y todos los actos posteriores que supongan su validez; (ii) Que, todos los beneficiarios del bono de retiro deben hacer su devolución a la Tesorería del SIFUP dentro del plazo de 10 días desde que la sentencia que falle el presente recurso de protección se encuentre firme y ejecutoriada o dentro del plazo prudencial que fije S.S. Iltma.; (iii) Que, se dicten las demás medidas que S.S. Iltma. Estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar las garantías constitucionales cuya protección se invoca en la presente acción de protección; y/o (iv) Que, se condena expresamente en costas a los recurridos”, consignaba la presentación.

La Quinta Sala del tribunal de alzada les negó la razón a los demandantes. Estableció que ni el fondo de retiro ni sus bases son arbitrarias e ilegales. “En cuanto al fondo del asunto, que por el solo hecho de que las bases para el reparto del bono hayan sido aprobadas por la Asamblea del Sindicato, se descarta la arbitrariedad, puesto que los requisitos para la obtención de éste fueron aprobados por el órgano competente para ello, sin que este aspecto haya sido cuestionado, por lo que la Corte lo tiene como no controvertido”, consigna el dictamen, disponible en el sitio del Poder Judicial.

Además, consideró extemporáneo el recurso, considerando que el fondo de retiro se viene gestando desde 2017. “Quienes reclamaron es claro que estaban al tanto”, explica el abogado del Sifup, Alfonso Canales.

No habrá devolución de los dineros

La resolución también establece que el sindicato no entregó fondos propios ni dispuso de patrimonio sindical para el citado bono, sino que solo sirvió de mandatario de dineros que entregó el CDF (”no ha existido disposición de bienes del patrimonio del sindicato, toda vez que este actuó como mandatario del Canal del Futbol para realizar la donación acordada, por lo que no ha existido una infracción a las normas legales citadas”) Y, en lo principal, que los exjugadores que fueron beneficiados no tendrán que restituir los recursos a la organización gremial. “El recurso de protección no resulta la vía idónea, atendida su naturaleza de un recurso extraordinario de urgencia, para solicitar, como lo hace el arbitrio, que 28 personas que no han sido emplazadas en este procedimiento, sean obligadas a restituir las sumas de dinero que percibieron en el año 2019″, estipula.

Seguirán atentos

El Sifup emitió un comunicado en el que valora la resolución. “Sobre el futuro legal de este recurso, el Sifup continuará defendiendo su actuación, que ya fue avalada por la Corte de Apelaciones de Santiago y no hará un reclamo por las costas del juicio, pues no es su intención enfrentarse en ningún ámbito con los ex compañeros de profesión. El gremio jamás buscó estar en este escenario por lo que no celebra este fallo, a pesar de los infundados ataques personales que se realizaron en contra de los integrantes de su Directorio y en contra de los futbolistas profesionales”, aclara la entidad que preside Gamadiel García.

“No hay mucho que celebrar, porque no se trata de una pelea que uno se sienta orgulloso. Sí es una demostración que nuestro gremio y sus jugadores siempre tuvieron la razón y que el fondo de retiro es un proyecto que cuenta con toda la legalidad. Hubo muchos insultos y críticas que ahora se ratifican que fueron infundadas y dañinas”, declaró el presidente de la entidad gremial.