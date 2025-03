El sueldo top de la liga chilena está muy lejos del mejor de Sudamérica

La renovación de Arturo Vidal en Colo Colo representó una inversión excluyente para el campeón chileno. Significó la entrada del club albo en otra era de sueldos, que pone al bicampeón de América como el futbolista mejor remunerado de la Liga de Primera, con distancia. Sin embargo, el salario del exvolante de Flamengo ni siquiera asoma en el top cinco de los mayores salarios entre los diez países de Sudamérica.

De acuerdo con los datos recabados por El Deportivo, en la renovación negociada en noviembre pasado, el volante consiguió un porcentaje importante en el incremento de sus emolumentos. Vidal tendrá un salario base que ronda los 1,4 millones de dólares por año. Además, tiene derecho a US$ 200 mil solo en bonos. Junto con eso, solamente por firmar esa extensión, el futbolista garantizó otros US$ 100 mil en sus finanzas. Cifras que contrastan con lo recibido en 2024, cuando el piso se había fijado en US$ 1,2 millones, aunque también se había contemplado una bonificación por 200 mil de la moneda estadounidense.

Esas sumas lo distancian del segundo atleta mejor remunerado del campeonato, su compañero de equipo Claudio Aquino, quien a finales del año pasado acordó recibir 1 millón de dólares cada 365 días, en un contrato por dos temporadas. Cantidades siderales para la realidad del común de las personas, pero que están debajo de la realidad del fútbol de la región, donde muchos jugadores repatriados negociaron suculentas cifras.

Brasil extremo

Hace más de 15 años que el fútbol brasileño invierte grandes cantidades de dinero para potenciar sus campeonatos. Precisamente, el jugador mejor remunerado del Cono Sur está en uno de los 20 clubes que componen el Brasileirao. Se trata del delantero neerlandés Memphis Depay, quien en septiembre del año pasado dio el gran salto a Corinthians de Sao Paulo después de acordar un salario de 5,1 millones de la divisa norteamericana.

Salarios más altos en los diez países de Sudamérica.

El arribo de Depay responde a una política consuetudinaria de los equipos de ese país, que buscan dar golpes de mercado para internacionalizar su torneo. “La llegada de jugadores como esos valoriza el campeonato. Fortalece la marcha del club, enriquece a los elencos y aumenta la autoestima de los atletas. Los clubes no tienen poder económico para traer a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero sí para contratar a astros del fútbol europeo. Con eso buscan inserción internacional, llamar la atención del mercado fuera de las fronteras y demostrar que el Brasileirao es opción para deportistas de la primera línea”, explica a El Deportivo Fernando Ferreira, economista jefe de la consultora Pluri.

Sin ir tan lejos, con su salario actual, el chileno Vidal ni siquiera estaría entre los 20 mejor remunerados del país brasileño, donde equipos como Flamengo o Palmeiras, tienen hojas salariales mensuales de US$ 5 millones y US$ 3,3 millones, respectivamente, solo considerando a los futbolistas.

Otras realidades

No es una verdad exacta, pero la cantidad de dinero invertido en el torneo vaya que ayuda con la realidad del campeonato. Si no que lo diga la liga argentina que tiene al segundo salario más alto entre los tops de Sudamérica. No es otro que el uruguayo Edinson Cavani, quien también cumple con la condición de repatriado a la región, después de jugar en Napoli o Paris Saint-Germain.

El uruguayo acordó un salario de 3 millones de la divisa norteamericana con Boca Juniors, un poco más de los 2,85 millones que ganan dos atletas de River Plate, entre ellos el zaguero central chileno Paulo Díaz.

Colombia también tuvo un fichaje rimbombante con la llegada de Juanfer Quintero a América de Cali. De acuerdo con Radio Caracol, el talentoso exmediocampista de Racing de Argentina percibirá cerca de US$ 2,8 millones. De esa cifra, dos tercios serán costeados solo por auspiciadores.

El otrora modesto fútbol uruguayo rompió la banca en este verano, en especial en lo que toca a Peñarol. El Manya acaba de comprar el pase del exvolante de la U Leonardo Fernández, tras pagar a Toluca cerca de US$ 7 millones, cifra récord en la historia del fútbol de ese país. Con el nuevo contrato, el salario rondará los US$ 200 mil mensuales como el jugador mejor remunerado de la historia.

Un caso especial es el del ecuatoriano Felipe Caicedo. Barcelona decidió sacarlo del retiro con una suculenta oferta de casi 1,5 millones de la moneda estadounidense en un contrato de solo una temporada. Gran parte de ese dinero también será cancelado por la empresa privada.

En Paraguay, Olimpia decidió hacer una fuerte inversión para pelear la Copa Libertadores, torneo en el que no vence desde la edición de 2002. Así, la dirigencia decidió apuntar alto con el delantero argentino Darío Benedetto. Finalmente, Paolo Guerrero firmó en el segundo semestre del año pasado por Alianza Lima, club que lo formó, antes de marcharse a Bayern de Múnich, en el ya lejano 2002.