El técnico del Betis Manuel Pellegrini y el duelo ante el Madrid: “Vamos a salir a ganar desde el primer minuto”

El calendario de LaLiga vuelve a poner a Manuel Pellegrini ante Real Madrid, equipo que dirigió hace trece temporadas. En la previa del duelo en que el Betis recibirá a los merengues, el domingo a las 17:00 de Chile, el técnico santiaguino comentó sus impresiones frente a un duelo de importancia.

“El Real Madrid siempre va por todo. No es problema que haya perdido algún partido o no haya hecho algún gol. Es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, que tiene individualidades muy importantes y que juega muy bien al fútbol, así lo ha demostrado en todos los campeonatos en que participa”, advirtió el DT de los andaluces.

Asimismo, reparó en que “eso no quiere decir que nosotros también tengamos nuestras posibilidades de salir a ganar en la medida de que seamos el mismo equipo de siempre”.

Y agregó que “no cambiamos de acuerdo con el rival. Sí tenemos algunas consideraciones especiales, pero vamos a enfrentarnos, sin lugar a duda, al rival más difícil de LaLiga”.

A pesar de la complejidad que representa el elenco capitalino, Pellegrini aseguró que su equipo saldrá sin miramientos ante los blancos, a sabiendas de que una victoria puede ser clave para seguir encendido en su objetivo de alcanzar la Champions League.

“Vamos a jugar sin temor, vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Si lo ganamos, fenomenal. Y si no, que sea porque el Real Madrid fue superior a nosotros y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces”, declaró el chileno.

Elogios de Carletto

Pero si para los béticos es un duelo fundamental, también lo es para los capitalinos, quienes no pueden perder pisada a Barcelona en su afán de lograr el bicampeonato. En ese contexto, el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, no dejó pasar la ocasión para alabar a su rival de turno.

“Yo veo bien a nuestro equipo, estamos en forma y recuperando jugadores. Lo de este domingo será difícil; el Betis es un equipazo, con un fútbol atractivo. Juega muy bien. No hay margen de error: lo daremos todo”, explicó el italiano.