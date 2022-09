El US Open se queda sin representantes nacionales: Alexa Guarachi cae en el dobles del torneo norteamericano

El último Grand Slam de la temporada ya no tiene tenistas nacionales compitiendo. La única representante de Chile que aún peleaba por avanzar en el US Open, Alexa Guarachi, quedó eliminada en los octavos de final de la contienda norteamericana.

La número 28 del mundo en dobles, junto a su compañera eslovena Andreja Klepac, no pudo doblegar el juego de la belga Kirsten Flipkens y la española Sara Sorribes y finalmente cedió en tres sets la chance de seguir avanzando: 7-6(5), 2-6 y 6-1.

Tal cómo lo gráfica el marcador, la primera manga fue la más disputada y estuvo marcada por los constantes quiebres de servicio de uno y otro lado. Pero finalmente, en el tie break, Guarachi y Klepac no lograron mantener su saque y partieron cuesta arriba.

Más, esta pequeña decepción aleonó al binomio y con un servicio más que regular, se quedó con la segunda chance y puso el partido para cualquiera. Pero la historia se dio vuelta y en la tercera y definitivo parcial, no lograron mantener el saque en dos oportunidades y fueron eliminadas con un categórico 6-1.

La Gringa fue la compatriota que más avanzó en Nueva York, ya que los hombres sólo lograron llegar hasta la segunda ronda. El primero en caer fue Nicolás Jarry (123º ATP) ante el italiano Matteo Berrettini (14º) por un inapelable 2-6, 3-6 y 3-6.

Luego vino el turno de Christian Garin, (82°), el cual avanzó una ronda al superar al checo Jiří Lehečka (61°) y no pudo repetir con el australiano Alex De Miñaur (20°). ¿Los parciales? 6-3, 6-0, 4-6 y 6-2. Por último, Alejandro Tabilo también saltó el primer escollo, no obstante, el miércoles pasado no pudo repetir su buena actuación y pese a dar una dura lucha, el número 71 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) fue eliminado por el local Jeffrey John Wolf (87°). ¿La cuenta? 6-4, 5-7, 4-6 y 3-6.