Alejandro Tabilo cae en cuatro sets ante Wolf en la segunda ronda y el US Open se queda sin chilenos

Alejandro Tabilo falló en los momentos clave y no pudo mantener la consistencia. El chileno comenzó en ventaja en su duelo ante el norteamericano J. J. Wolf, número 87 del mundo. Sin embargo, luego perdió los tres sets corridos para quedar eliminado en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada que quedó sin chilenos, tras la caída de Garin.

Era una jornada auspiciosa para la primera raqueta nacional. Comenzó con un servicio correcto y en el quinto juego del primer set, dio el primer zarpazo. Quebró el saque del norteamericano y quedó 3-2.

De ahí en adelante solo tuvo que mantener su servicio. Entonces encontró la consistencia necesaria y se llevó la primera manga con un efectivo 6-4 en 41 minutos.

Pero en el segundo set, el chileno nacido en Toronto perdió consistencia y regularidad en su juego. Si bien quebró en el cuarto juego para quedar 3-1, el estadounidense se recuperó e igualó para quedar 4-4.

El crédito nacional llevó la manga hasta el 6-5 de Wolf. Sin embargo, no pudo mantener su saque en el décimo segundo game y perdió 7-5 en 45 minutos para que el match quedara 1-1.

El chileno se diluye

Con el marcador igualado, la primera raqueta chileno sacó una leve ventaja en el inicio del tercer set. En el tercer juego, Tabilo quebró el servicio en el tercer, pero su rival devolvió la mano en el siguiente.

En el quinto juego, el chileno tuvo nuevamente dos puntos de quiebre a su favor, pero el estadounidense se recuperó y logró mantener su servicio para quedar arriba 3-2.

Una racha que prolongó al game siguiente, cuando quebró otra vez para quedar 4-2 en ventaja. Tabilo devolvió la gentileza y alcanzó a estar 4-4. Pero sucumbió en el décimo juego, en el que su adversario tuvo un punto de set que aprovechó para ganar 6-4 en 53 minutos y ponerse dos sets a uno.

En la cuarta manga, ambos tenistas no pudieron sacarse ventajas en los primeros seis juegos. Con el marcador 3-3, Wolf no falló con su servicio para ponerse en ventaja de 4-3.

En el octavo juego, Tabilo no pudo mantener la marcha y permitió que el estadounidense se llevar el game y se pusiera 5-3 arriba. Entonces, el norteamericano no perdió la opción y mantuvo el saque para ganar 6-3 en el cuarto e instalarse en la tercera ronda del último Grand Slam del año.