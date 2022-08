Alejandro Tabilo gana en el debut y consigue su primera victoria en el US Open

Chile ya tiene a su primer tenista clasificado para segunda ronda del US Open. Se trata de Alejandro Tabilo (71°) quien venció por 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1 al polaco Kamil Majchrzak (90°), consiguiendo su primera victoria en el cuadro principal del Abierto de Estados.

A 20 kilómetros de Manhattan, lejos de los rascacielos y los edificios más icónicos de la ciudad, está el Billie Jean King National Tennis Center. Un complejo enorme, moderno y que por las siguientes dos semanas será el centro neurálgico de las emociones que se vivan en Nueva York. Allí estarán los mejores jugadores del mundo y también Alejandro Tabilo, quien comenzó su experiencia por el último grande de la temporada con victoria.

En uno de los estadios secundarios, alejado de las luces y los flash, pero acompañado por una intensa comitiva nacional, el nacido en Toronto apretó el puño en el Abierto de Estados Unidos por primera vez en su carrera, y es que solo había logrado jugar los clasificatorios en 2021, siendo eliminado en primera ronda. Pero ahora es otro jugador.

Inmerso con fuerza entre los mejores 100 del mundo, el zurdo ha vuelto a demostrar que el cemento le sienta bien cuando se trata de Grand Slams, ya que en Australia ha logrado por dos años consecutivos superar los clasificatorios e incluso ganar partidos en el cuadro principal. Ahora tocó celebrar en Flushing Meadows tras un partido de 2 horas y 31 minutos.

Uno que dominó de sobre manera en el primer parcial. Entró concentrado y aprovechó los nervios de Majchrzak, quien en los primeros juegos no apareció. Así el chileno quebró de entrada y comenzó a pavimentar la victoria. En el arranque no tuvo problemas y logró asegurar el set por un contundente 6-1.

Tras aquello el polaco mejoró y puso en aprietos al número uno de Chile, pero este logro quebrar en dos momentos claves y llevarse la manga. Primero fue en el 1-3 y después en el 4-4, consiguiendo la ventaja cuando ya no quedaba margen. Aquellos dos castigos se dieron en gran parte por el espíritu de lucha de Tabilo, quien incluso en los momentos en donde no lideraba los paleteos, dio con la forma necesaria para no perder el temple.

Pero en el tercer set las emociones fueron dispares. Cuando quebró en el 3-3 todo parecía pavimentando para que el chileno abrochase el encuentro sin haber cedido parciales, pero en el 5-4 y servicio, llegó un quiebre doloroso. No pudo llevarse el encuentro y las sensaciones cambiaron, a tal punto que en el tiebreak ni siquiera tuvo chance de disputar la definición. Lo perdió por 3-7, luego de estar 0-4.

Lo positivo eso sí, fue que luego de perder esa manga, el chileno volvió a reencontrarse. No le importó que el encuentro se alargara y que dejó pasar una opción real de superar la ronda. Asumió la situación y afrontó la cuarta manga con entrega. Metido en la cancha desde el punto uno, encontró regularidad y grandes golpes, concretando de forma cómoda su victoria. El cuarto set se lo llevó por XXXX y dejó grandes estadísticas: 14 aces, 48 tiros ganadores y 83% de puntos ganados en la malla. Ahora ya piensa en su siguiente rival, Jeffrey John Wolf (87°) quien en primer ronda derrotó por triple 6-4 al español Roberto Bautista Agut (18).