Emocionado en las tribunas: la efusiva celebración de Lucas Nervi a la medalla de oro de Francisca Crovetto en París 2024

Francisca Crovetto se consagró en París 2024. Se quedó con la medalla de oro en el tiro skeet y se metió en lo más alto de la historia del deporte chileno.

La oriunda de San Miguel rompió la sequía de 16 años sin preseas olímpicas y se convirtió en la primera mujer nacional en obtener la dorada.

“Estoy demasiado feliz, es un sueño. El 2004 soñé con estar en unos Juegos Olímpicos, estos ya eran mis cuartos y los miedos de no volver a hacerlo bien, siempre estaban presentes. Yo veía al Nico y al Feña, que me inspiraron, y de verdad que me atravesó el corazón todo el apoyo de la gente”, aseguró, notoriamente emocionada, tras conseguir el oro.

El sentimiento era propio de todos los presentes en Châteaurou. Ahí, en las tribunas de la competencia, resaltaba la figura de Lucas Nervi. El campeón panamericano en el lanzamiento de disco sufrió, se emocionó y lloró mientras competía Crovetto. La transmisión oficial logró captar las efusivas reacciones del atleta chileno.

Ambos mantienen una cercana amistad que se viralizó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Luego de que Nervi se coronara, el deportista de 22 años reapareció con el pelo teñido de rosado.

En ese contexto, se reveló una singular apuesta que realizó junto a Crovetto. “Va a salir ese video, voy con pelo rosado. No saben el paro cardiaco que me dio viendo a la Fran. Todos mis compañeros me dieron sus granos de arena. Es una apuesta y lo voy a cumplir”, señaló el lanzador tras alcanzar la consagración.