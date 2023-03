En España critican a Claudio Bravo tras la goleada propinada por el Manchester United al Betis: “Por momentos no transmitió seguridad”

El Betis enfrentó ayer el primer duelo contra el Manchester United por los octavos de final de la Europa League, siendo los ingleses los que tomaron la ventaja de la llave al quedarse con el partido por 4-1 e Old Trafford.

Tras este encuentro, la prensa española criticó la actuación de Claudio Bravo en especial por su baja reacción en el tercer gol. Sin embargo, también reconocieron que gracias a sus intervenciones el marcador no fue más abultado.

Diario de Sevilla escribió en su análisis que “el Betis ha caído goleado en Old Trafford (4-1) ante el Manchester United en un partido en el que sólo demostró empaque y planta de equipo en la primera mitad. Sin embargo, tras el descanso el cuadro inglés se comió por completo al equipo de Pellegrini”.

“La portería, con Bravo, siempre transmitió sensación de inseguridad, en defensa concedió goles en fallos groseros, como el 2-1, con la enésima pérdida de Luiz Henrique. Bruno Fernández tomó las riendas, la medular bética desapareció y Antony encontró una autopista en la banda de Abner”, agregaron.

Por su parte Estadio Deportivo expuso que “encajar cuatro goles y ser de los más destacados puede parecer contradictorio, pero, aparte de que Rashford, Bruno Fernandes y Weghorst le fusilaron, poco pudo hacer en el golazo de Antony, salvando cuatro o cinco goles más, sobre todo ante los autores de los dos primeros goles, así como en acciones con Pellistri y Fred”.

Por último, El Desmarque publicó que “fusilado en los dos primeros goles, pudo hacer más en el tercero de Bruno Fernandes. Por momentos no transmitió seguridad, pero en el tramo final protagonizó paradas que evitaron que llegaran más goles”.

En cuanto al trabajo de Manuel Pellegrini desde el banco, Estadio Deportivo registró que “aunque no cabe duda de que la visita a Villarreal del domingo es clave, debe encontrar soluciones mejores cuando, como ocurre con Abner en el lateral zurdo, no hay dos jugadores a un nivel similar. Apostó por Joaquín haciendo de Fekir y reservó a Canales, aunque a este equipo no le va mucho jugar sin referencia arriba. El intercambio de golpes, mejor ante rivales con menos poderío arriba. Y fue el plan desde el principio”.

El Desmarque, escribió que “en la primera parte el Betis fue reconocible y eso siempre está en su haber. Esta vez los cambios no supusieron un giro de guion como ha sucedido tantas veces. Dio la impresión de apostar por toda la artillería en la alineación inicial”.

Pellegrini: “En el fútbol todo es remontable”

Pese al abultado resultado en el duelo de ida, Manuel Pellegrini planteó tras el partido que la opción de avanzar a la siguiente ronda de la Europa League sigue siendo posible.

“Hicimos un buen primer tiempo, muy parejo, pudimos irnos con ventaja, pero en el segundo tiempo, un golazo y un gol de córner abría el partido. De ahí en adelante fueron muy superiores y pudieron marcar más goles”, comenzó diciendo tras el encuentro.

Añadió que “con esos dos goles, todo es diferente. Desgraciadamente no hemos tenido control de balón, ellos con ventaja jugaron mucho mejor y nos superaron”. Por último expuso su esperanza para el partido de revancha. “No será fácil, pero en el fútbol todo es remontable”.