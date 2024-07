“Es un jugador vulgar; llegó aquí de suerte”: el divertido momento de Marcelo Bielsa con una de las figuras de Uruguay

Uruguay se prepara para enfrentar las semifinales de la Copa América. Al frente tendrá a Colombia, una de las selecciones que se ha mostrado fuerte en la competencia bajo la dirección técnica del técnico Néstor Lorenzo.

En la previa de este duelo por el paso a la final, el técnico Marcelo Bielsa protagonizó un divertido momento durante la conferencia de prensa anterior al encuentro que se desarrollará este martes a partir de las 20.00 horas.

Al entrenador rosarino le consultaron sobre Maximiliano Araújo, jugador que estaba a su lado enfrentando a los medios, situación que le pareció curiosa.

“Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando presente y a mí sobre Maxi estando él presente”, introdujo el exseleccionador de la Roja.

Tras ello, entregó su opinión. “e”, dijo causando las risas de los presentes.

Tras ese momento, el Loco se puso serio y destacó que “en realidad a mí me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival al de la propia. Que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades que, como todos, a veces lo consigue y otras no”, explicó.

“Pero que está en condiciones de hacerlo y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. El jugador bueno no es el que tiene virtudes, el mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes”, complementó el adiestrador argentino.

Del otro lado, Araújo le agradeció al rosarino por permitirle ser parte de la Celeste. “Cuando empezó a sonar su nombre para nuestra selección, tenía muchas ganas de que se concretara. Para mí es un orgullo que él sea entrenador de nuestro país, un entrenador que me abrió las puertas para poder jugar para mi país”, explicó.

Recordando a Chile

Otro momento que se vivió en la conferencia tuvo relación con el recuerdo del paso de Bielsa por el banco de la Roja. El Loco fue consultado sobre su opinión sobre un porcentaje que exponía que el 75% de los fanáticos chilenos esperaban que Uruguay se quedara con el título de la Copa América entre los semifinalistas.

Si bien Bielsa primero no entendió del todo la consulta, después de aclarar sus dudas entregó una emotiva respuesta sobre su relación con el país. “Eso es una pregunta distinta porque es una posición que no tiene que ver con el equipo propio si no con otros cuatro y que elijan dentro de esos cuatro a Uruguay, es una posición y un sentimiento que agradecemos”, arrancó diciendo.

Luego agregó que “particularmente lo agradezco. Siempre recibo de Chile muchísimo más de lo que creo que debería ser y en este caso, también lo agradezco y no lo olvido”, lanzó.