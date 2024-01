“Estaba en el olimpo de los mejores futbolistas del Siglo XX”: la prensa internacional reacciona a la muerte de Franz Beckenbauer

Este lunes la muerte de Franz Beckenbauer a los 78 años golpeó al mundo entero. El mítico central, campeón de la Copa del Mundo con Alemania en 1974 y considerado uno de los mejores centrales de la historia, arrastraba graves problemas de salud. “Con profundo dolor comunicamos que nuestro padre y mi marido, Franz Beckenbauer, murió el domingo, tranquilamente en el entorno de su familia. Pedimos poder llevar el duelo en paz y omitir toda pregunta”, escribió la familia en un comunicado.

Por supuesto, la noticia causó rápidamente consternación mundial. “Muere Franz Beckenbauer, leyenda del Bayern y de la selección alemana”, tituló el diario El País de España. En su nota, escribieron: “El exfutbolista Franz Beckenbauer, jugador leyenda en el Bayern y la selección alemana, falleció el domingo a los 78 años, según ha comunicado su familia este lunes en un comunicado”.

En Italia, La Gazzeta dello Sport, uno de los medios más destacados de ese país, publicó: “Franz Beckenbauer ha fallecido: la leyenda del fútbol alemán falleció el domingo a la edad de 78 años, anunció hoy su familia a la agencia de prensa alemana. Beckenbauer llevaba algún tiempo enfermo y en los últimos días su estado había empeorado”.

“En el Olimpo de los mejores futbolistas del Siglo XX”

En un análisis más profundo, diario Marca en España ubicó al alemán entre los futbolistas más destacados del pasado siglo: “Beckenbauer, que estaba en el Olimpo de los mejores futbolistas del Siglo XX junto a Diego Armando Maradona, el propio Pelé, Cruyff, Eusebio, Di Stefano, Puskas, tuvo una larga carrera como futbolista. Debutó con el Bayern en 1964 y se retiró en el New York Cosmos en 1983. Él hizo grande el Bayern, en parte. Lideró un equipo de leyenda que contaba con Gerd Müller, Uli Hoeneß o Sepp Maier, entre otros, iniciando la hegemonía bávara en la Bundesliga”.

Por su parte, en Inglaterra, Daily Mirror lo calificó como un “Ícono de la Copa del Mundo”. En su artículo, escribieron: “El emblemático central bávaro, que ganó la Copa del Mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990, falleció pacíficamente en presencia de sus seres queridos”.

Por último, en Sudamérica, Olé de Argentina destacó su labor como jugador y entrenador: “Es uno de esos apellidos que quedará grabado a fuego en la historia del fútbol mundial, no solo en Alemania. Y no se trata nada más que por la cantidad de títulos que ganó como jugador y como entrenador, contando Mundiales, si no también por la marca que dejó como uno de los mejores defensores centrales de la historia de este deporte. O el mejor. Una personalidad que era leyenda y que este lunes 8 de enero pasó a la eternidad: el alemán falleció a sus 78 años, luego de pelearla contra una enfermedad”.