Esteban Paredes: “Ganaremos 3-1 y ojalá Morales haga dos goles”

La fanaticada de Colo Colo no olvida los Superclásicos con Esteban Paredes. El actual delantero de Coquimbo Unido, tampoco. Por eso cuando contesta el teléfono a El Deportivo desde el puerto pirata aún se refiere al partido como si estuviera en el camarín del Monumental. Le cuesta ser hincha. De hecho, cuenta, llamó todos los días a quienes hoy enfrentarán a Universidad de Chile en Rancagua.

¿Cómo ha vivido esta semana de Superclásico desde Coquimbo?

Siempre me preocupa el Superclásico, más aún si salí hace poco de Colo Colo, por las razones que todos saben. Este partido es especial, pese a que la U hace tiempo que no nos gana ni de local ni de visita. Es una semana diferente, uno la vive de otra manera, y solo se enfoca en ganar para darle una alegría a la hinchada, a uno mismo y nuestras familias.

Habló el jugador. Ahora cuénteme cómo se vive como hincha…

Uno se pone nervioso. Pero no sólo porque quiero que Colo Colo gane este Superclásico, sino porque quiero que gane todos los partidos.

¿Cómo ve al Cacique?

Creo que está dos peldaños más arriba que los otros equipos. Eso lo tiene que demostrar para que gane el partido.

Se dice que si vence, entra en tierra derecha para lograr el título...

Este partido es clave. Si gana Colo Colo sigue a cinco unidades del segundo y queda a diez de la U, aunque ellos tienen un partido menos. Este partido es vital y mis ex compañeros lo saben.

¿Cómo sabe eso?

He hablado toda la semana con Iván (Morales) y le he mandado buenas vibras. Y él sabe que es un partido clave.

Esteban Paredes. Foto: AgenciaUno.

Morales anunció que si hace un gol, se lo va a dedicar a usted

Lo hablamos en la semana. Me lo dijo antes de que a la prensa. Me dijo: “Hermano, quiero hacer un gol para dedicártelo. Te lo mereces”. Me echa de menos (ríe). Pero eso me pone contento, porque eso lo deja a uno como persona, más que como jugador.

¿Por qué le nace llamar al Monumental?

Primero, porque soy hincha y quiero mandarles todas las buenas vibras. Luego, porque no sólo son mis compañeros, son mis amigos. Ellos valoran que uno esté con ellos. Hablo también con Gabriel Suazo. Y a todos siempre les digo lo que siento.

¿Este sigue siendo un Superclásico o, como dicen algunos, la estadística ya no da para llamarlo así?

Es un Superclásico. Independientemente de los números, el hincha puede decir lo que quiera, pero en la interna del camarín siempre es considerado así. Y al otro lado es lo mismo.

¿Vio la discusión entre Johnny Herrera y Sergio Vargas?

Es una cuestión de ellos, no puedo meterme. Ambos fueron grandes arqueros de la U, cada uno en su época, y uno no puede meterse. Fueron grandes, te repito.

¿Le hubiese gustado estar en el actual proceso de Quinteros?

¡Me hubiera encantado! Pero ya no se dio y como hincha siempre lo estaré apoyando. Ahora solo me debo a Coquimbo Unido.

¿Le queda un año más en Coquimbo Unido?

Sí, ya está decidido: Me quedo un año más.

¿Puede jugársela por un resultado exacto?

Ganaremos 3-1 y espero que Iván Morales haga dos goles.