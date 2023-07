Ex presidente del Leeds recuerda a Marcelo Bielsa: “Puede saturar; ser estresante”

Marcelo Bielsa se transformó en un ídolo en Leeds. Bajo su guía el elenco inglés consiguió un ansiado regreso a la Premier League. Claro que el buen momento no duró mucho y debido a malos resultados el rosarino debió abandonar la institución.

En dicha instancia el cargo quedó en manos del estadounidense Jesse Marsch, logrando mantener la categoría, pero en el torneo que acaba de terminar no pudieron hacer nada para evitarla, regresando a la EFL Championship.

Tras la caída, el entonces presidente del club Andrea Radrizzani debió dejar el cargo y en una entrevista con Sky Sports recordó el paso del transandino en la banca, reconociendo que fue un “acierto al 100%” el haberlo contratado.

“El mejor de todos los entrenadores que tuvimos. No sólo porque jugamos nuestro mejor fútbol con él. También transformó la cultura del club, la ética de trabajo y la educación, el comportamiento del plantel”, continuó con los halagos.

Añadió que “Marcelo era excelente, pero como ha demostrado a lo largo de su carrera, después de un tiempo, la exigencia que tiene con la gente que le rodea puede convertirse un boomerang, en el sentido de que puede saturar y el personal puede sufrir el estrés. A veces, la presión puede llegar a ser estresante”, expuso.

También indicó que “ambos recordamos una charla que mantuvimos al final de la primera temporada en la Premier League, cuando terminamos novenos. Fue un año brillante y recuerdo que me senté con Marcelo. Me dijo: ‘¿Deberías cambiarme a mí o a todos los jugadores, porque no podemos hacerlo mejor, a menos que hagamos cambios’. Él era consciente de que la situación estaba al límite. Decidimos que se quedara un año más con vistas a que se convirtiera en director de fútbol, además de entrenador”, confesó.

Por último, tuvo palabras para los hinchas del club. “Sé que algunos aficionados me odian por haber despedido a Marcelo, pero para mí también fue duro porque sé lo que representaba para todos. En ese momento, pensé que estaba tomando la decisión correcta para el club”, finalizó.

Buena relación

Como muestra de la buena relación que generó Marcelo Bielsa con el club y con los hinchas, en su momento Radrizzani planteó a The Telegraph que evaluó rebautizar la ciudad deportiva del club con el nombre del rosarino.

También expresó que “nunca pensé en despedir a Bielsa... Jamás pensé que esa situación fuera a suceder. Él era una leyenda, y lo es por lo que logró”.

“Pero sentí que algo estaba roto, y ahí es cuando tienes un punto de inflexión. Necesitábamos cambiar, necesitábamos algo para impactar al grupo. No fue fácil decidir si morir potencialmente con él o morir con otra persona”, remarcó.

“También tengo una idea que compartí con él: algún día me encantaría construir una universidad de fútbol con su nombre”, cerró.