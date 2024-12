Final feliz: Martín Vargas renueva su contrato con la Municipalidad de Maipú y seguirá trabajando como monitor de boxeo

Martín Vargas había terminado muy dolido por la forma en que la Municipalidad de Maipú le había comunicado su salida tras 20 años de servicio, realizando clases a los jóvenes talentos de la comuna que encabeza el alcalde Tomás Vodanovic. El legendario pugilista había enviado una carta en la que manifestó su malestar por la manera en que se le trató.

“Me permito dirigirme a ustedes con profunda tristeza y decepción para expresar mi descontento por la manera en que fui notificado de mi desvinculación de la Municipalidad de Maipú, institución a la cual he dedicado más de 20 años de trabajo en beneficio de la comunidad, compartiendo mi conocimiento y pasión por el boxeo con niños y jóvenes de nuestra comuna”, decía la misiva que fue publicada por el sitio Emol.

“El pasado jueves, mi hija Natalia Vargas recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba que se presentara al día siguiente en las oficinas de DIDECO para asistir a una reunión con el jefe de la Oficina de Deportes y el Jefe de Gabinete del alcalde. Al llegar, fui informado de que ya no seguiría prestando servicios en la Municipalidad, ya que, según los funcionarios presentes, no estaba realizando actividades, motivo por el cual mi sueldo no había sido pagado durante noviembre. Sin embargo, la manera en que se gestionó este aviso me parece profundamente irrespetuosa e informal, y considero que no corresponde ni a mí ni a ningún otro trabajador de la comuna”, añadió.

Reunión clave

Luego de expresar su molestia, las partes tuvieron un acercamiento, explicado por el propio municipio maipucino a través de un comunicado. “Ante la situación que afecta al destacado deportista nacional Martín Vargas, la Municipalidad de Maipú señala que el ex boxeador presta servicios a la Municipalidad de Maipú desde el año 2003 cuando fue contratado para impartir talleres de boxeo, funciones que prestó con intermitencia, asociada en ocasiones, a sus dificultades de salud”, comienza señalando.

“En cada instancia, y al considerar que por norma administrativa no es posible financiar servicios que no están siendo prestados, el municipio realizó constantes llamados de atención que derivaron en diversas modificaciones en su contrato, como cambios de recintos deportivos y ajuste de sus tareas, buscando alternativas para que pudiese desempeñar sus labores”, prosigue.

Por otra parte, indica que se buscaron diversas fórmulas para ayudarlo. “Asimismo, se ofreció apoyo médico para su pronta recuperación, de manera que el Sr. Vargas pudiese retomar su situación laboral y fuese más compatible con su estado. Sin embargo, por motivos de salud los periodos de ausencia se prolongaron y no se justificaron ante el Departamento de Deportes y Recreación. Teniendo en cuenta el bienestar del reconocido deportista y en virtud de los antecedentes mencionados, la Municipalidad de Maipú propuso como opción brindarle un aporte económico permanente”, destaca.

En ese contexto, se alcanzó un acuerdo beneficioso para ambos. “A raíz de lo anterior, y considerando el entusiasmo por continuar contribuyendo al desarrollo deportivo de las y los jóvenes de la comuna, el Sr. Vargas junto con su familia sostuvieron una reunión con la Dirección de Desarrollo Comunitario en la que ambas partes acordaron la renovación del contrato de su trabajo, con el compromiso de garantizar el cumplimiento de sus labores como monitor de boxeo en el Gimnasio Polideportivo Martín Vargas Fuentes de Maipú”, cierra el comunicado.