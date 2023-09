El mensaje de Luis Suárez en pleno partido de Uruguay frente a Chile

Luis Suárez sigue siendo tema en Uruguay. Y el mismo jugador del Gremio de Brasil se ha encargado en los últimos días que así sea, luego de haber sido marginado de la convocatoria realizada por Marcelo Bielsa para los choques frente a Chile y Ecuador por Eliminatorias.

El “Pistolero”, goleador histórico del elenco charrúa, ya había hecho eco de su ausencia de la citación con una polémica publicación en sus redes sociales, donde escribió “Suárez 9, respeto” junto a una imagen donde mostraba el dorsal de su camiseta tras anotarle al Cuiabá en el Brasileirao. Claramente el dardo iba dirigido al entrenador rosarino.

Sin embargo, en esta ocasión el delantero decidió poner paños fríos a la controversia y limitarse solo a alentar a sus compatriotas, difundiendo en Instagram una fotografía de un televisor con el partido entre su selección y la Roja, que culminó con un inapelable triunfo de los orientales por 3-1, junto a la arenga “Vamo Uruguay vamo!”.

La publicación de Luis Suárez en Instagram. Foto: @luissuarez9

Cabe recordar que en conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes, Marcelo Bielsa se refirió a la ausencia de Suárez y también de Edinson Cavani, otro histórico de la Celeste, señalando que “mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar por qué un jugador no es convocado. Por supuesto que ambos tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones. Porque cada vez que doy una lista observo 42 y cito 22. Eso en la práctica de explicar cada una de las resoluciones no es conveniente. Aún hay riesgo de recibir el llamado de mentiroso”.

Asimismo, el ex adiestrador de Chile agregó que “lo que es imposible es que sea yo el que decida que el ciclo de un jugador como Luis Suárez está terminado, o el de Cavani , o el de ningún otro. Yo no puedo retirar a ningún jugador de la Selección. Yo no puedo quitarle al fútbol lo poco valioso que le queda, que es el hecho de jugar por nada, de jugar por amor a la camiseta”.

En ese sentido, añadió que “cuando el mundo dice que está asqueado de lo que sucede entre la relación dinero-fútbol, aparece la selección de un país como un escenario virgen, que no está contaminado por el dinero todavía. Por eso sufre las postergaciones en el calendario que sufre. ¿Cómo yo me voy a permitir decirle a Suárez o a Cavani que no son seleccionables?”, declaró el estratega argentino.

Independiente de lo dicho por Bielsa y de los resultados que obtenga al mando del representativo uruguayo, probablemente el tema seguirá sacando ronchas en un sector de la afición y de la prensa de ese país, más aún considerando la propias palabras del atacante, que en su oportunidad manifestó que “vine a Brasil y uno puede pensar que tiene que demostrar su nivel. Lo que me deja tranquilo es que estoy demostrando que aún puedo aportar más”.