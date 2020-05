Francisca Crovetto fue elegida Premio Nacional del Deporte

La skeetera Francisca Crovetto fue elegida la tarde de este martes por unanimidad como Premio Nacional del Deporte 2019, la distinción que cada año entregan las autoridades del país a algún representante de disciplina o selección que haya destacado en una temporada.

El Premio Nacional del Deporte consiste en un Diploma de Distinción Deportiva, firmado por el Presidente de la República y un estímulo económico equivalente a 245 UTM, unos $12.340.000.

La comisión que eligió a Crovetto estuvo integrada por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez; el subsecretario, Andrés Otero, la directora del IND, Sofía Rengifo; el diputado de la comisión de Deportes Sebastián Keitel; la senadora Yasna Provoste y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz.

La tiradora tuvo una destacada temporada y los votantes destacaron haber sido el primer deportista nacional en conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Estoy muy emocionada, no me lo esperaba porque había deportistas con grandes logros”, señaló la skeetera, mientras que la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, le manifestó que no solo se trataba de un premio por el año, sino por “una trayectoria”.

La lista completa de ganadores es:

2002 Selección de fútbol Sub 23

2003 F. González, N. Massú y M. Ríos (tenis)

2004 Carlo de Gavardo (motociclismo)

2005 Alberto González (velerismo)

2006 Selección femenina de hockey patín.

2007 Francisco López (motociclismo)

2008 Natalia Duco (atletismo)

2009 Kristel Köbrich (natación)

2010 Bárbara Riveros (triatlón)

2011 Tomás González (gimnasia)

2012 Cristian Valenzuela (atletismo paralímpico)

2013 Felipe Miranda (esquí náutico)

2014 María José Moya (patín carrera)

2015 Juan Carlos Garrido (pesas paralímpica)

2016 Pablo Quintanilla (motociclismo)

2017 María Fernanda Valdés (levantamiento de pesas)

2018 Alberto Abarza (natación paralímpica)

2019 Francisca Crovetto (tiro)