“Gareca se va el martes”: la tajante conclusión de Óscar Córdoba en la previa del duelo entre Colombia y Chile

La complicada situación que vive la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas es tema contingente en toda la región. Sobre todo, en Colombia, el país donde la Roja hará su próxima parada en la carrera por el Mundial 2026, que fecha a fecha se ve más lejano.

Tras la victoria de Perú sobre Uruguay, la escuadra de Ricardo Gareca se confirmó como el exclusivo colista entre las diez selecciones. Un fracaso que fue ampliamente desmenuzado en los medios cafetaleros.

Así quedó claro en la intervención de Óscar Córdoba, exportero de la Tri, quien hizo un duro análisis de la realidad de que vive el otrora bicampeón de la Copa América.

“Esta selección de Chile es un equipo que se reúne en una semana y el primer partido lo pierde en casa. A diferencia de los equipos que están torpedeados y te dan el plus de la semana para reponerte, este no ha podido hacerlo”, explicó el exjugador de Boca Juniors en ESPN.

En ese contexto, el actual comentarista de la cadena norteamericana definió al combinado nacional como un equipo “quebrado”, al cual se le acabaron las instancias para resurgir.

“Entonces, la bomba de mecha corta está muy cerca y no tiene tiempo de reaccionar. Siento que Chile está torpedeado, quebrado y no tiene tiempo, más allá de lo que jugó en la Copa América, sostuvo Córdoba.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del jugador devenido a comunicador fueron los duros cuestionamientos de Arturo Vidal al trabajo del técnico Ricardo Gareca.

“El medio internacional se da cuenta de los problemas que vive Chile. Hay jugadores activos torpedean lo que está pasando en la interna de la Selección, futbolistas que tienen en su interior la esperanza de regresar al equipo. Eso golpea mucho más”, advirtió el exarquero de América de Cali.

Asimismo, agregó que “Arturo Vidal está activo. En cualquier momento, con una buena performance, puede volver a su equipo nacional. Entonces no se entiende”.

¿Adiós a Gareca?

El duro trance que vive Chile, entre malos resultados y jugadores que abandonan, aumenta el favoritismo de los cafetaleros. De esa manera se desprende del análisis de Córdoba, quien no tiene reparos en anunciar la victoria de su equipo y la salida del entrenador de la Roja.

“Sinceramente, yo creo que Gareca se va el martes. Este es un de los equipos más débiles que he visto de Chile. Además, jugamos en casa…. Yo creo que Gareca sale el martes”, anunció el exportero.

De acuerdo con sus palabras, el proceso del técnico argentino en la Roja tiene fecha de caducidad. Incluso, el exjugador de Besiktas de Turquía insiste en que al técnico y al seleccionado rojo se le acabaron los plazos.

“En este escenario, Ricardo Gareca tiene que saber vender muy bien su proyecto. Eso es parte de la labor que debe hacer la directiva como tal. Saber entender cómo se le plantea al fútbol chileno ese proyecto a mediano y largo plazo”, recalcó el colombiano.

Aunque reconoció que “tiene que haber reacciones en la próxima ronda. No puedes pensar que aquello que empiezas a realizar lo vas a ver dentro de cuatro años, cuando vengan las otras Eliminatorias. Tú tienes que verlo ya en noviembre, que empiece a voltear equipos. Si no, no lo aguanta nadie”.