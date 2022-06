Gary Medel mantiene la ilusión de ir a Qatar: “Esperamos que el fallo sea positivo para Chile y se pueda ir al Mundial”

La ilusión de Chile por estar presente en Qatar 2022 es evidente y por lo mismo la Roja se sigue preparando para adaptar su juego a lo que les pide Eduardo Berizzo el nuevo técnico de la selección.

En la madrugada de este viernes el Equipo de Todos terminó cayendo por 2-0 contra Túnez en la Copa Kirin que se desarrolla en Japón y deberá medirse por el tercer lugar de la competencia contra Ghana el martes.

Tras la derrota, Gary Medel comentó cuál es su expectativa sobre el fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo y aprovechó de evaluar su posición de volante central que le asignó el nuevo técnico de la Roja.

“Estamos todos expectantes a la resolución de la FIFA, esperamos sea positivo para Chile y se pueda ir al Mundial”, señaló el Pitbull a TNT Sports.

En cuanto al partido contra Túnez afirmó que “no nos gusta perder y menos de esta manera. Estamos haciendo bien las cosas en los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico. Hay que acostumbrarse de nuevo a ganar”.

Por último se refirió al cambio de posición que le entregó Berizzo frente a Corea del Sur y Túnez. “No estoy acostumbrado porque hace rato que no juego de volante, pero tenemos harta gente fuera. Se lesionó Pablo Parra, Esteban Pavez iba a jugar en esa posición, el profe me dijo que me necesitaba ahí y creo que es por esta pasada”, apuntó.