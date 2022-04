Gilabert vs. Gilabert: las contradicciones entre el audio filtrado y el video del VAR en la polémica final de la promoción

El árbitro Francisco Gilabert está en el centro de la polémica. El juez asegura que fue presionado para cobrar un penal a favor de Huachipato, en la revancha de la liguilla de promoción entre el equipo acerero y Deportes Copiapó, que se disputó en el estadio CAP de Talcahuano, en enero pasado.

La jugada en cuestión ocurrió a los 71′, cuando Walter Mazzantti encaró en tres cuartos, se metió al área visitante y cayó, mientras disputaba férreamente la pelota contra el defensor Diego García. El réferi cobró la pena máxima de inmediato, sin titubear y, hasta ese momento, sin intervención del VAR.

Sin embargo, los encargados del videoarvitraje, Christian Droguett y Loreto Toloza, no estaban de acuerdo con la decisión de Gilabert, ya que consideraban que el central nortino había tocado la pelota primero y que el delantero argentino había caído en una acción propia del juego. No obstante, fue el juez el que se mantuvo firme en su postura inicial de que era penal.

Según el árbitro, fue presionado para mantener el cobro, ya que él quería cobrar tiro de esquina, consciente de su error de interpretación. Así, al menos, lo expone en los audios publicados por ADN, que se dan a conocer más de dos meses después de la Promoción, y justo en medio de una guerra sin cuartel entre Javier Castrilli, presidente del comité, y el sindicato de jueces.

“Digo que me parece que es una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. ‘Francisco, por favor analiza la camiseta’, me dicen. Y yo, ¿qué? Chucha, ahí entendí que algo había pasado. No sé qué chucha, pero algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era. Termina el partido y el VAR me dice ‘hueón menos mal que cobraste el penal, menos mal que nos entendiste’. Puta sí, pero qué hueá pasó. ‘No, me llamaron de Santiago que tenía que cobrar penal’”, dijo Francisco Gilabert, en el audio filtrado hace dos días.

No obstante, en el video de la situación, liberado por la ANFP en enero, Gilabert nunca señala haberse equivocado en el cobro. Tampoco da muestras de duda o arrepentimiento por un error que tendrá que revertir. Tampoco menciona querer cobrar tiro de esquina. Al contrario. Es él quien reafirma su decisión, al asegurar que ve penal “arriba y abajo”. De hecho, el diálogo es sumamente rápido y el VAR, que en un principio consideraba que la acción de García contra Mazzantti no era penal, termina concordando con el réferi, ante la seguridad que este demostraba, pues ni siquiera dio señales de titubeo. Tres minutos más tarde, Cris Martínez convirtió la pena máxima y le dio el triunfo a Huachipato.

Hoy, la FIFA tiene en la mira a Gilabert, señalan en Quilín, debido a las incongruencias entre su versión privada de los hechos y el audio íntegro de lo que pasó en el VAR. Además, el haber reconocido que cobró deliberadamente un penal, pese a considerar que no lo fue, es un hecho de máxima gravedad para la Federación Internacional.

Versiones incongruentes

Este es el diálogo íntegro de lo que ocurrió durante esos primeros minutos, en Talcahuano, inmediatamente después de que Gilabert hizo sonar su silbato y cobró penal.

Droguett (VAR): Balón primero.

Toloza (AVAR): Balón primero… ¡Noo! ¡Sancionó penal!

Toloza: Revísala. Me parece que toca balón primero a mí, ah, que toca el balón y el jugador cae.

Gilabert: ¡Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahi!

Droguett: Ya, vamos. Veámosla bien tranquilos.

Toloza: Tranquilo. Mucho reclamo, estoy acá, sí, tranquilo.

Droguett: Sí, sigue. Deja ese ángulo, quien juega el balón…Juega el balón el blanco (jugador de Copiapó) y después por acción de, lo toca…

Toloza: Sí, y después se cae… Sí, me parece balón igual a mí primero.

Droguett: Vamos de nuevo. Sí, ve la otra…

Toloza: Sí, tienes tiempo, dale.

Droguett: Sí, tenemos tiempo, tranquilo, vuelve…

Toloza: Revísalo bien…

Droguett: Quiero ver las manos de ellos… Van en un forcejeo normal…

Gilabert: ¡Yo veo que lo toca abajo!

Droguett: Normal… Puntea el balón…

Toloza: Sí…

Droguett: Mira… Otra atrás… Dale otra atrás…

Toloza: Donde está el program, el program está viendo esa misma…

Droguett: Sí, esa misma.

Gilabert: Dale.

Droguett: Es que juega el balón y por acción… mira la pierna, no tiene cómo evitar nunca…

Toloza: Sí, mira, mira, ¿qué toca primero?

Droguett: Quién juega el balón: blanco…

Toloza: Toca el balón primero.

Droguett: Y con la rodilla, que va cayendo, lo roza por acción de juego no más, que está flexionada

Toloza: Sí.

En ese momento, a Droguett le preguntan si quiere ver otra cámara, otro ángulo de la jugada, pero el encargado del VAR ya tiene decidido llamar a Gilabert para que revise la jugada.

Droguett: No, quiero que la evalúe. Quiero que la evalúe… ¡Francisco! ¿Me escuchas? Te invito a un OFR (On Field Review).

Gilabert: Ya, perfecto.

Toloza: Dale, vamos a tomar el tiempo.

Droguett: Francisco, ¿me escucha?

Droguett: Francisco, canal limpio. Francisco, te habla Droguett. Te invito a un OFR.

Toloza: Dale, háblale no más.

Droguett: Espera… Francisco, ¿me escuchas? Droguett te habla. Te invito a un OFR.

Gilabert: Vale.

Droguett: Hay que mostrarle esa imagen.

Droguett: Quiero que evalúes la situación, Francisco. En el momento en que va a la disputa, claramente juega el balón el defensor número 15. Y con el pie que va por acción de juego lo roza, pero por acción de juego, para que lo evalúes, por favor.

Gilabert: Otro ángulo, inversa.

Droguett: Inversa, dale.

Gilabert: Dale. Más lento, lento, lento, lento… Eso es lo que veo yo. No me sirve. Otra. Inversa... Perdón, detrás del arco, la anterior.

Gilabert: Ahí toca la pelota. Atrás...

Toloza: Hay un movimiento de la camiseta, que lo evalúe igual…

Gilabert: Fue penal. Sí, sí. Penal.

Droguett: Evalúa también arriba el tema de la camiseta, el forcejeo…

Gilabert: Ambos po’. Yo veo penal abajo y veo penal arriba.

Droguett: Perfecto.

Gilabert: ¿Qué les parece a ustedes?

Droguett: Confirmo decisión.

Gilabert: Perfecto, voy con penal.

Droguett: Vale.

En el diálogo, que dura dos minutos y medio, Droguett y Toloza intentaron, en un principio, que Gilabert no cobrara penal, pero el juez siempre estuvo seguro de lo que había pitado, pese a que el jugador de Copiapó tocaba primero la pelota. Tampoco se advierte presión sobre el árbitro, pues siempre mantuvo su decisión inicial. Nunca titubeó. Nunca intentó retractarse y cobrar tiro de esquina, como aseguró en los audios que se conocieron posteriormente. Al menos, en el video liberado por la ANFP jamás lo deja de manifiesto.

Con respecto al momento específico en que Droguett y Toloza le dicen que se fije en el agarrón de camiseta, que es el instante en que el juez asegura haberse percatado de que algo raro pasaba, resulta que Gilabert respondió al instante que era penal. No hubo segundos de reflexión ni silencio por parte suya, o algún indicador de duda o de extrañeza ante la sugerencia, sino un decidor e inmediato: “Ambos po’. Yo veo penal abajo y veo penal arriba”.

Al igual que Gilabert, Droguett también acusó presiones para cobrar ese penal, específicamente, a través de un supuesto llamado desde Santiago. ¿Por qué no revelaron la situación en el momento? ¿Quién llamó a quién? Es lo que se preguntan en la ANFP y en el Consejo de Presidentes, donde buscan una explicación y una respuesta a estas incongruencias. Según los audios de Gilabert, él sospecha de una supuesta relación entre el recientemente despedido Javier Castrilli y Huachipato.

“He pensado tantas hueás, compadre. Por algo me llevaron a mí, porque saben que soy el más nuevo de los FIFA. Después pensé que los cabros del VAR ya sabían lo que iba a pasar y lo tenían medio conversado. He pensado que Talamilla y Castrilli tienen algo con los hueones de Huachipato, yo creo que es lo más cercano y que este partido era especial para ellos y no podían perder. He pensado tantas hueás, pero verme involucrado en esa mierda fue terrible de penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la media cagá”, dijo Gilabert, en el audio filtrado.

Consultados en Huachipato, manifestaron lo siguiente. “Hay una investigación en curso y esperamos que sea lo más exhaustiva y profunda posible y que Francisco Gilabert de explicaciones claras sobre sus dichos. Resulta extraño que algunos de esos audios los grabe recién ahora. Realmente no se entiende por qué en esos audios Gilabert dice algo que no tiene nada que ver con lo ocurrido en la realidad y que sus dichos son totalmente contrarios a lo que se escucha en la grabación del VAR y que se ve en el video de supervisión del VOR. No puede descartarse que esto sea parte de una estrategia que tenía por finalidad exonerar a Castrilli, lo que consiguieron. Solo esperamos que la verdad de todo esto salga a flote pronto”.