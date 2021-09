Giovanni Savarese, DT de Portland: “Para Mora fue difícil no ayudar más a su selección en la Copa América”

La convocatoria de Felipe Mora a la selección chilena fue celebrado en Portland Timbers, el equipo de Estados Unidos donde milita el delantero. Así lo reconoció el entrenador del cuadro de la MLS, Giovanni Savarese, quien en contacto con El Deportivo destacó las cualidades de su dirigido: “Es un jugador de muchas cualidades, de gran talento, entiende muy bien el fútbol”. Sobre el momento que vive el Audax, con 11 tantos en 22 partidos, el DT confirma que “en estos momentos ha conseguido más oportunidades porque el equipo empieza a crecer futbolísticamente”.

¿Cómo tomó la convocatoria de Felipe Mora a la selección chilena?

Era una de las cosas que estábamos esperando. Em cierta manera, estamos muy contentos por Felipe, es un muchacho que se lo merece por cómo está jugando. Es una gran persona, quiere mucho a su país y se siente muy feliz por esta convocatoria. Lo más importante es que aporte lo que él siente.

Justo en el momento en el que a Chile le falta gol…

Es complicado para mí como entrenador hablar cosas de las selecciones. Conozco la competencia en Sudamérica, porque la viví como jugador con la Vinotinto. Existe una situación complicada. Sé que a Chile no le ha ido bien, pero Felipe (Mora) es un gran jugador, que puede aportar. Es un chico honesto, que sabe de fútbol. Quiere a su país y hace su mejor esfuerzo cada vez que es llamado. Quiere participar, esperaba esta convocatoria. Para Mora fue difícil no ayudar más a su selección en la Copa América.

¿Mora viene en racha?

Anda bien, tiene un buen average. En estos momentos ha conseguido más oportunidades porque el equipo empieza a crecer futbolísticamente. Juega mejor, concreta mejor y el chileno aprovecha eso. Sigue siendo un jugador con experiencia, comprometido.

¿Cuál es su posición actual en el campo de juego?

Está jugando como 9 en un esquema de 4-2-3-1. Ahí es nuestro target, nuestro jugador central. Tenemos volantes por afuera con mucha movilidad. Se ha encontrado muy bien a cómo queremos jugar, con su inteligencia se ha sabido acomodar. Sus movimientos, sus decisiones que toma en el campo, ayudan mucho al equipo.

¿Cuál es la proyección del jugador?

Es difícil conocer cuál es su techo. Es un jugador de muchas cualidades, de gran talento, entiende muy bien el fútbol. Muestra mucha calidad para ejecutar las jugadas dentro de la cancha. Seguro seguirá creciendo, si le das confianza seguirá mostrando cada vez más. Es muy competitivo, siempre da todo lo que tiene.

¿Se enteró que Robbie Robinson no quiso jugar por Chile?

Cada quien es comandante de sus decisiones. Cómo juzgar a las personas por lo que hizo o no quiso hacer. Es un tema interesante lo que hay ahí.

¿Sabía que ahora hay muchos jugadores venezolanos en el torneo chileno?

Siempre ha sido un torneo de buena calidad, con buenos equipos, ahora más. Recuerdo en mis años de fútbol que llegaron jugadores como Diony Guerra, el Daniel Cari Cari Noruega o José Manuel Rey. Muchos jugadores que han podido crecer en el fútbol chileno, donde hay gente conocedora del fútbol. Ver a más venezolanos es algo bueno, ayuda al desarrollo.

¿Conoce al delantero Christian Santos, nuevo fichaje de Colo Colo?

Nosotros casi lo traemos a Portland en una oportunidad. Tuvimos avanzadas conversaciones. Es un delantero interesante, con experiencia europea, con muchos años en ese continente. Ahora tiene una linda oportunidad en el fútbol chileno.

¿Cuáles son sus características como jugador?

Mas allá de su experiencia, creo que andará muy bien en Chile. Es un muchacho luchador, físicamente muy fuerte, anda bien de cabeza. Tiene mucha entrega, es uno que saber hacer goles, donde ha ido ha marcado. Es muy profesional.

¿Siguió la campaña como entrenador de Rafael Dudamel en Chile?

Ahí lo seguimos un poco. Conmigo siempre tuvo una buena relación. Todos los jugadores que he compartido camarín me he llevado muy bien. Tengo grandes recuerdos.

Aunque no le fue tan bien…

Bueno, no sé la situación qué pudo tener ahí. No sé qué encontró Rafael en un club grande como la Universidad de Chile.

¿Qué equipos sudamericanos clasificarán al próximo mundial?

Brasil y Argentina se escaparon, como se están viendo y como están jugando, están por arriba del resto. Hay que ver quienes son los que se entren ahí después de ellos. Colombia tiene su oportunidad, Uruguay está obteniendo resultados. Ecuador, con altas y bajas, sigue allá arriba en la tabla de posiciones. Los equipos que ahora están abajo se pueden meter, Chile o Venezuela, por ejemplo, si ganan un par de partidos. La eliminatoria sudamericana es una competencia donde cada partido es muy duro.