Guillermo Maripán: “Vamos a llegar en buenas condiciones a la Copa América”

La segunda temporada de Guillermo Maripán ha sido la de la consagración en el Monaco. Después de una 2019-’20 con altibajos, el zaguero central chileno se consolida como uno de los mejores en su puesto en la liga francesa. Sin embargo, a sus 26 años de edad, el santiaguino considera que aún le faltan etapas por quemar.

“La liga francesa va creciendo y sin duda he encontrado un buen equipo y lugar para vivir. Estoy feliz y tranquilo en Mónaco. Sé que hay clubes que se han interesado en mí, pero me he mantenido al margen. Cualquier contacto directo con el club lo tienen que ver con mi representante y él sabe lo que quiero. Busco saltar a la elite del fútbol, ese es el paso que quiero dar”, reconoció en conversación con Espn.

Al margen de su incuestionable titularidad, el jugador formado en Universidad Católica ha desplegado una nueva virtud: marcar goles. En esta temporada ya suma cinco conquistas, una situación que el propio jugador valora.

“Un defensa que hace goles es mucho más valorable. El trabajo de un defensa es que no conviertan y dar seguridad al equipo, pero en las pelotas detenidas somos ofensivos y he mejorado mucho en ese aspecto”, aclaró el zaguero.

La nueva Roja

Sin embargo, reconoce que una de sus principales motivaciones es la selección chilena. Así destacó el nuevo proceso que lleva Martín Lasarte y se mostró confiado de lo que pueda hacer Chile en el próximo torneo sudamericano de selecciones.

“Tengo mucha confianza en el nuevo proceso de la selección. Estoy contento, ilusionado con lo que pueda pasar. Necesitamos mucho de estos chicos nuevos. Estoy contento por cómo se da esto y vamos a llegar en buenas condiciones a la Copa América”, argumentó Maripán.