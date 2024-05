Gustavo Álvarez defiende el funcionamiento de la U: “Jugamos mejor ahora que cuando ganamos seis partidos seguidos”

Universidad de Chile ha puesto en riesgo el liderato del Torneo Nacional después de acumular una serie de partidos sin poder ganar como local, lo que ha permitido que sus más cercanos perseguidores, hoy Coquimbo Unido y Universidad Católica, estén dos puntos por debajo de los azules.

A pesar de esto, el técnico Gustavo Álvarez mantiene la calma y defiende el funcionamiento del equipo, más allá de las imprecisiones al momento de intentar convertir.

“Un equipo de fútbol es un proceso de construcción permanente. Así será hasta la fecha 30. Si nosotros hubiéramos ganado el último partido (contra Ñublense), estaríamos hablando que fue el mejor partido de los 14 anteriores”, comenzó señalando el DT este viernes en la previa del encuentro contra Everton.

“Esperamos trasladar ese juego a situaciones más claras de gol. El último fue un partido con 200 pases más que el promedio que el equipo tenía. Fue el con más aproximaciones. Quiere decir que nos faltó para transformarlas en situaciones. Mejoramos muchísimo el juego, tenemos que trasladar eso a situaciones más claras de gol. La contundencia en el partido que pasó fue una excepción”, continuó el argentino.

Más adelante, defendió el funcionamiento de la U. “Cuando las estadísticas son favorables como es el caso de visita y no tanto como local, a mí me parece que el análisis tiene que partir del rendimiento y no del resultado. Yo estoy muy conforme con el rendimiento del equipo y lo considero creciente. Creo que el equipo crece y parto del análisis del funcionamiento”.

Agregó que “este partido con Ñublense se jugó mejor que cuando ganamos seis partidos seguidos. Tampoco pierdo de vista lo que proponen los rivales. Como visitante, si bien la campaña es muy buena, también hay cosas que corregir”, aseguró Álvarez.

“Me parece que el mediocampo tuvo un buen funcionamiento. Si hablo de la progresión, comenzamos con Marcelo Díaz, un interior mixto que nos da equilibrio que es Israel Poblete y un medio ofensivo que nos da mucho volumen de juego que es Federico Mateos. Casualmente Federico recuperó muchos balones. Llegó a situaciones de gol, no pudimos concretar. Es una cuestión de precisión que no hayamos convertido”, añadió.

Uno de los aspectos a mejorar es el de los balones detenidos. “Hace cuatro o cinco conferencias atrás señalaba que una de las cosas que teníamos que mejorar era empezar a hacer goles de pelota parada. Hicimos dos y tenemos que aumentar esa marca. La pelota parada es precisión del pateador. Los pateadores están designados y tenemos los dos perfiles”, expuso.

Sobre Everton, su próximo rival, señaló que “es un quipo que propone. Un equipo ofensivo que ataca con un sistema y defiende con otro. Intenta tener una salida prolija y que el balón pase de la zona defensiva al ataque con la pelota al pie. Juegue quien juegue hacen los mismos movimientos y con el mismo sistema. Propone buen fútbol, pone mucha gente en ataque. Imagino que de local van a salir a proponer, a atacar”.

El partido entre Everton y Universidad de Chile está programado para este domingo 2 de junio a partir de las 12.30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.