Gustavo Quinteros confirma interés por Leandro Benegas: “Está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero y sería importante”

Colo Colo ya piensa en un recargado segundo semestre. La escuadra de Gustavo Quinteros tendrá participaciones en tres torneos: Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile. Por lo mismo, el Cacique ya se encuentra en Argentina efectuando una intertemporada para llegar en las mejores condiciones a esos desafíos. Desde el otro lado de la cordillera, el mencionado entrenador de los albos habló sobre los refuerzos, incluso dio nombres y posiciones que son prioridad.

Uno que ha sonado fuerte en los últimos días para reforzar el ataque del Popular es el ex Universidad de Chile Leandro Benegas. El artillero, de 33 años, cumple una aceptable campaña en Independiente de Avellaneda y durante esta jornada Quinteros reconoció que existe interés en ficharlo: “Está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero y sería importante. Esas negociaciones o esas incorporaciones las maneja el gerente deportivo con los directores”.

Leandro Benegas, en uno de sus festejos con Independiente. (Foto: RR.SS. Independiente)

¿Benegas por Santos?

El adiestrador también se refirió a la situación que vive el venezolano Christian Santos, quien en casi un año en el Monumental no ha podido rendir como se esperaba: “Vino como refuerzo y no tuvo la continuidad, posibilidades o el rendimiento que él y nosotros esperábamos. Quizá no tuvo tantas oportunidades y, por ende, el rendimiento no fue el esperado”.

Martín Rodríguez gusta

Además, Quinteros ve bien la llegada de un volante ofensivo más, y para ese puesto el nombre que interesa es el de Martín Rodríguez. “Lo de Rodríguez es sabido, nos rindió muchísimo, le daba algo distinto al equipo. Si es posible, sería fantástico”, declaró el estratega de 57 años.

Por último, el entrenador no escondió su preocupación de cara a este mercado de fichajes, producto de las lesiones en el plantel albo y de los nombres que podrían partir: “Pensábamos que en esta ventana íbamos a fortalecer el equipo, agregar tres jugadores importantes y hoy tenemos que pensar en reemplazara dos, uno por lesión y otro porque se va. Es complicado, es una ventana importante para fortalecer y puede ser que sigamos con un plantel parecido o inferior”.