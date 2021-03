Historia calcada: amargo empate de Niemann en el segundo día del Mundial de Match Play

El golf castiga el más mínimo error. Joaquín Niemann, como jugador del primer mundo de este deporte, lo tiene muy claro. Por eso los dos recordatorios que ha recibido en el WGC-Dell Technologies Match Play 2021 son más que dolorosos. Otra vez el triunfo en las manos y otra vez se escapa con el último golpe.

No fue un rival cualquiera el que enfrentó Niemann (26°) en el segundo día del torneo. El estadounidense Bubba Watson (55°), de 42 años, hoy no está con su mejor ranking, pero cuenta en su palmarés con dos títulos del Masters de Augusta, en 2012 y 2014. La tarea, por ende, no era sencilla para la carta nacional, que venía de un amargo empate en el debut ante el sudafricano Christiaan Bezuidenhout (33°), que se definió en el último golpe.

Y fue competitivo. Con golpes sólidos en la salida, salvo cuando se fue directo a la laguna en el 14, Joaco durante gran parte del recorrido se mantuvo por encima de su adversario. Hay que recordar que este torneo, que reúne a los mejores 64 golfistas del mundo, se juega en la modalidad Match Play, donde todo se dirime por hoyo ganado y no por la cantidad de golpes que se le quiten a la cancha.

Un birdie en la primera bandera puso de inmediato al chileno en control de la justa. Y la ventaja se estiró en el ocho, gracias a los errores de Watson, quien no pudo completar el par. Sin embargo, el indescifrable estadounidense, quien por lo mismo no es uno de lo jugadores más queridos del circuito, sacó a relucir su talento con un fenomenal golpe de aproximación al green, desde una ubicación difícil. La jugada lo premió después con un birdie que le permitió acortar la diferencia.

El chileno respondió a la presión en el 10 con otro birdie y luego sacó tres hoyos de diferencia, gracias a su mejor rendimiento en el 13. Otra vez, tal como pasó el miércoles, el panorama se veía auspicioso, en búsqueda del primer punto en el torneo. Pero igual como en la ronda inicial, Niemann dejó escapar la ventaja: primero con esa salida al agua del 14 y luego con un bogey en el 15. El doble campeón de majors no desaprovechó el mal momento de su rival y se puso otra vez a una bandera de igualar el marcador.

La bandera 16 (par 5), entonces, se volvió clave. Y Watson mantuvo su alza con un birdie, mientras que Niemann solo alcanzó el par, producto de un segundo tiro que lo dejó en una trampa de arena. Con dos hoyos para cerrar, la contienda volvía a cero, pero con la ventaja moral para el local. Joaco, sin embargo, demostró por qué ya es reconocido en la elite del golf mundial. En el 17, el par tres más difícil de la cancha, el talagantino consiguió un birdie gracias a una espectacular salida.

Lo malo para el golfista criollo es que en el 18 (par 4), su tiro de partida fue directo a los árboles, lo que le dio una opción importante a Watson de empatar el duelo. Si bien Joaco salió bien del problema, pues pudo meter la pelota en el green, el segundo impacto de Watson le dejó una opción clara de birdie y la chance de igualar. Y Bubba no falló. Se repitió la historia del primer día: otra paridad que solo le dio medio punto al chileno y que le dejó un gusto muy amargo, al ver tan cerca su primera victoria en el Mundial de Match Play.

En el otro choque por el Grupo 7, el estadounidense Patrick Reed (7°) venció con tranquilidad al sudafricano Bezuidenhout, con lo que se puso a la cabeza del lote. Este viernes se mide con Niemann. Solo el mejor de esta zona avanzará a los octavos de final, que se disputan este sábado.