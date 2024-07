¿Independiente o Colo Colo? Felipe Loyola saca la voz respecto de su futuro

Felipe Loyola era uno de los 11 nombres que Francisco Troncoso, el técnico de Huachipato, tenía contemplados para el encuentro ante Racing de Montevideo, por la Copa Sudamericana. Sin embargo, a última hora, el carrilero informó de una dolencia y, finalmente, fue descartado de la convocatoria.

La situación causó extrañeza entre quienes esperaban el inicio del encuentro, que el equipo de la usina terminó perdiendo, y molestia en el propio club, donde aseguran que no existían razones médicas para justificar la ausencia de uno de sus valores fundamentales en un encuentro que resultaba clave para las aspiraciones deportivas y económicas de la institución. Un elemento clave para el análisis es que se produce justo cuando se negocia su traspaso. Hasta ahora, de todas formas, no está cerrada su incorporación a Independiente, de Argentina.

Cautela

Loyola, quien se perdió la Copa América por la lesión que sufrió en el amistoso ante Paraguay, optó por la mesura respecto de su futuro. “Ahora tengo que tomar la decisión. Todavía no está al 100% confirmado. Lo estoy evaluando. Es una opción linda e interesante en mi carrera y, si se puede dar, estaría muy contento de dar ese paso. Faltan detalles”, declaró a ESPN. “Intenté estar (con Huachipato), pero todavía me molesta el tema de mi tobillo. No estoy en plenitud de condiciones. Traté de meterme, no se pudo. Hablé con el cuerpo técnico y preferí, al fin y al cabo, antes de restarle al equipo y no estar al 100, que entrara un compañero que sí lo estuviera”, amplió, dando cuenta del problema físico.

En Talcahuano insisten en que no había indicio alguno que permitiera suponer que Loyola no actuaría en el choque ante los charrúas. La determinación se atribuye, entonces, al deseo del futbolista de no correr riesgos en la antesala de un paso decisivo para su carrera: la partida a los Diablos Rojos.

Felipe Loyola, frente a Unión Española. (Foto: Photosport).

Sin embargo, enfatizan que el traspaso aún no está cerrado. Aunque las cifras están acordadas (un fijo de US$ 2 millones por la mitad del pase, más ingresos variables) aún no se ha entrado en el asunto más complejo: la fórmula de pago. Esa materia puede requerir un análisis profundo, considerando los problemas económicos que arrastra el club transandino.

No a Colo Colo

En Huachipato, de hecho, más que transferirlo a Independiente, eran partidarios de otro camino para el jugador. A Talcahuano llegó una propuesta formal de Colo Colo, por el mismo monto que el que ofrecen los transandinos y con garantías más concretas de que los compromisos se cumplirían en tiempo y forma. Loyola, sin embargo, fue enfático en señalar que no le interesaba emigrar al Cacique y que su mirada estaba puesta en el mercado exterior.

En la usina advierten que tomarán todos los recaudos que amerita el caso y que, por lo tanto, no hay prisa alguna para concretar la operación. De hecho, enfatizan en que si las condiciones no los convencen, Loyola arriesga continuar en el club.