El meteórico ascenso de Felipe Loyola, la gran estrella de Huachipato que anuló a Soteldo en la histórica victoria frente a Gremio

Huachipato vive un momento muy dulce después de un irregular comienzo. Sin embargo, poco a poco la idea de Javier Sanguinetti, el técnico que reemplazó a Gustavo Álvarez, penetra en el grupo y sus figuras vuelven a tener la gravitación de la temporada anterior que terminó con el título. Una de ellas es Felipe Loyola, la gran revelación de 2023, donde se consolidó como el mejor lateral derecho del Torneo Nacional. En la victoria 2-0 frente a Gremio en Porto Alegre, fue clave anotando el primer tanto y colaborando con mucha solvencia en el bloque defensivo.

Con 23 años debió ir a lo más profundo del fútbol, luego de no tener mayores oportunidades en Colo Colo, donde no alcanzó a debutar, marcado por una compleja lesión en su último año como juvenil. “En Colo Colo no me tomaron en cuenta, no me quisieron hacer contrato y casi que me regalaron a Fernández Vial. Hoy, estar en la selección es una enorme gratificación. Es el esfuerzo de años. No es fácil saltar de Colo Colo, el más grande de Chile, a un equipo de Segunda donde las condiciones eran totalmente distintas. Hubo que remarla y salir en búsqueda de ir creciendo, volver a un equipo de Primera y torcerle la mano al destino. Dar la vuelta larga me sirvió para madurar, crecer y me tiene muy feliz”, recordó en una entrevista con el Diario de Concepción.

Así optó por sumarse a Arturo Fernández Vial en 2020. Ahí sumó los minutos que estaba buscando y fue parte del ascenso del Almirante a la Primera B. Eso sí, en la categoría de plata, a pesar de seguir siendo uno de los valores más destacados, el equipo sufrió el descenso tras dos años.

En este camino en la actividad siempre se ha caracterizado por su polifuncionalidad. En las divisiones menores del Cacique se desempeñó como zaguero, en el Vial jugó de mediocampista central y hasta de enganche. Pero, a pesar de consagrarse como lateral, esa no es su posición favorita. “Ahora estoy jugando en distintas posiciones, en todas me he sentido cómodo, en ninguna he sufrido, y también es gracias a mis compañeros, que me ayudan, ordenan y dan instrucciones. Manejo relativamente las posiciones en su funcionamiento táctico, pero si me preguntan a mí, prefiero jugar de volante mixto”, contó en una entrevista con As el año pasado.

Sobre la experiencia en el elenco vialino, contaba las dificultades que enfrentó. “En Segunda tuve regularidad y me gané ser titular en la B. Después tuve una lesión y siempre complica estar afuera. Apoyaba al equipo, pero quería estar adentro. Después volví, me fracturaron la espalda y en esa campaña influyeron muchas cosas para haber descendido. Ese ya es otro tema”, expresó el futbolista, quien debió congelar sus estudios de Ingeniería en Administración de Empresas.

Y justamente 2023 fue un año de ensueño para él. En un comienzo no fue considerado, incluso tuvo una oferta para partir a Santiago Morning en la B, pero posteriormente se transformó en pieza fundamental en el equipo que consiguió el título. De hecho, su presencia ofensiva fue vital para ese objetivo. En sus 16 partidos convirtió cuatro tantos y dio una asistencia, rendimiento que lo llevó primero a ser considerado por Eduardo Berizzo para la selección Sub 23 que disputó los Juegos Panamericanos y posteriormente a la adulta, donde debutó como titular en la derrota 3-0 ante Venezuela.

Millonaria tasación

Precisamente en esa estrepitosa caída ante la Vinotinto, una de las figuras fue Soteldo y Loyola tuvo una actuación agridulce, porque mostró cosas interesantes, pero sufrió bastante en lo defensivo. Sin embargo, en Porto Alegre se volvieron a ver las caras y esta vez la alegría fue completa para el chileno, quien además anotó el 1-0, con un golazo.

Sin ir más lejos, ante Gremio, el lateral siderúrgico ganó la mayoría de los duelos que tuvo frente al exvolante de Universidad de Chile. Mientras que en general ganó ocho de 14, además de tener un 73% de efectividad en los pases que dio y completar adecuadamente cuatro de los cinco balones largos que dispuso. En tanto, completó con éxito los tres regates que realizó y convirtió en el único remate que ejecutó.

Con este gran inicio en la Libertadores, el lateral espera consagrarse pronto y acercarse a su meta de actuar en el Viejo Continente, como contó en aquella conversación con As: “Ojalá antes de los 25 años pueda estar en Europa, jugar por la Selección, ser un valor importante para el país y llegar a mi equipo favorito que es el Liverpool. Quizá tener un paso antes por Colo Colo que es el club que me formó”.

Según pudo averiguar El Deportivo, Felipe Loyola no se iría por menos de US$ 5 millones. Tiene contrato hasta diciembre de 2026 y es uno de los principales activos de Huachipato.