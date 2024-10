Inspirado en Dragon Ball GT: el desesperado mensaje de Alexis Sánchez por la crisis de la Roja

Alexis Sánchez mira desde lejos la crisis de la Selección. El tocopillano lleva más de tres meses sin jugar y espera llegar a la doble fecha FIFA de noviembre. En ese contexto, durante el tiempo que ha estado lesionado, se ha dedicado a enviar mensajes a través de las redes sociales. Durante las últimas horas, de hecho, subió una publicación que refleja el complicado momento que vive la Roja. Se trata de una escena de la afamada serie Dragon Ball GT, donde el personaje de Goku aparece gritando.

No es la primera vez que el Niño Maravilla recurre a un recurso cinematográfico para expresarse. Antes, durante la misma tarde, subió otra historia, donde se le puede ver trabajando una de sus piernas. En el Udinese también están expectantes por el retorno del formado en Cobreloa.

La historia de Alexis Sánchez en su Instagram.

Estuvo con ‘las manos mágicas’

Para apurar su retorno a los campos de juego, Alexis Sánchez estuvo de paso por Barcelona para tratarse con Ramón Cugat. El doctor, conocido como el ‘médico de las manos mágicas’, trabajó con el ex Inter de Milán y desde el entorno del futbolista revelan que la planificación es que retorne a las competencias a fines de octubre. Luego de su viaje a España, regresó a Italia para sumarse a las prácticas de su club, con el que todavía no ha podido debutar.

El traumatólogo tiene en su currículo el haber tratado a diversas estrellas del fútbol mundial. Por su consulta han pasado, por ejemplo, Xavi Hernández, Samuel Eto’o, Mikel Arteta, Cesc Fàbregas, Andrea Orlandi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, David Silva, David Villa y Fernando Torres. La Selección no se queda atrás, ya que el médico conoce muy bien a Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gonzalo Tapia y al propio Sánchez. En el caso del arquero, fue quien le recuperó el tendón de Aquiles, luego de la rotura que sufrió durante su etapa en el Manchester City.

Con el Niño Maravilla tienen una extensa y cercana relación. La primera vez que el tocopillano llegó a atenderse con el español fue en 2007, tras sufrir una grave lesión de tobillo mientras jugaba en River. La última vez que el artillero acudió a los servicios del español fue en 2021, luego de la Copa América de Brasil. De hecho, Cugat no tiene reparos en calificar a Sánchez como un amigo. “Me llamó mucho la atención cuando lo conocí. Es una persona muy especial para mí. Le cuidamos con mucho cariño. Una cosa fueron los cuidados médicos y otra a nivel personal. Él es muy buena persona. Es muy loable”, contó el médico en entrevista con un canal de YouTube, en marzo pasado.

Incluso, el traumatólogo reveló una divertida anécdota con el chileno. “Cuando lo conocí le dije: ‘¿De dónde eres tú?’. Y me dice: ‘Tocopilla’. ‘¿Cómo?’, le dije. ‘Tocopilla’. Y viene, me toca y dice: ‘¿Doctor, está sordo?’... Es una persona tal como es, no te engaña. Es auténtico. Tiene dotes muy buenos como persona. Por eso me entró muy profundo. Verle tan joven, toda su vida, donde podía llegar y donde ha llegado. Es para decir felicidades, porque te lo mereces”, resaltaba, en un video que se hizo viral.